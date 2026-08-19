حجت الاسلام تقوی: حضور مردم در میدان از موشک اثرگذارتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی شامگاه چهارشنبه همزمان با صد و هفتاد و دومین شب تجمعات مردم لنگرود در جمع مردم این شهرستان، با اشاره به جایگاه انسان در نظام آفرینش اظهار کرد: انسان از عالم دیگری است و روح خدایی در جان و فطرت او قرار داده شده است؛ بنابراین انسان باید قدر خود را بداند و خود را ارزان نفروشد.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه انسان به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) جهانی بزرگ در درون خود دارد، تصریح کرد: اگر انسان بتواند حقیقت وجود خود را بشناسد و استعدادهایش را شکوفا کند، به عظمت بزرگی دست پیدا می‌کند و همین مسئله ضرورت شناخت ارزش و جایگاه انسان را نشان می‌دهد.

لنگرود؛ دیار علما، شهدا و شخصیت‌های اثرگذار

حجت الاسلام تقوی با قدردانی از حضور مردم لنگرود در تجمعات اخیر بیان کرد: مردم این شهرستان سابقه فرهنگی ارزشمندی دارند و علما، شخصیت‌ها و شهدای این منطقه سند گویای فرهنگ و شرافت مردم لنگرود هستند.

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و میدان‌های شهر، خاطرنشان کرد: مردم پس از یک روز کاری و در زمانی که می‌توانستند استراحت کنند، به میدان آمدند تا حضور خود را اعلام کنند؛ این حضور معنا و برکات بسیار بلندی دارد.

وی ادامه داد: هر ملتی که در صحنه زندگی، انقلاب و میدان حضور داشته باشد، شکست نمی‌خورد. این مردم با حضور خود انقلاب را حفظ کرده و به ندای رهبری لبیک گفته‌اند.

نقش مردم در عبور از فتنه‌ها

حجت الاسلام تقوی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ اذعان کرد: در آن مقطع شاهد بودیم که اغتشاشگران اقدام به تخریب اموال عمومی و آتش زدن اماکن و حتی خیمه‌های عزاداری حسینی کردند، اما مردم در مدت کوتاهی به صحنه آمدند و با فریاد یکپارچه ی لبیک یا حسین آن حرکت‌ها را خنثی کردند.

وی با تأکید بر اینکه «عامل مهم در جمع شدن بساط فتنه، حضور مردم بود»، افزود: در بحران‌ها و اغتشاشات مختلف، هرجا مردم در صحنه حاضر شدند، آثار این حضور را به‌وضوح مشاهده کردیم.

مردم در کنار نیروهای مسلح ایستادند

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر گفت: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان و مسئولان نظامی، ساختارهای دفاعی و نظامی کشور از هم می‌پاشد، اما سازمان‌های نظامی، اطلاعاتی و دفاعی به فعالیت خود ادامه دادند و هر مجموعه در جایگاه خود وظایفش را انجام داد.

حجت الاسلام تقوی افزود: مردم نیز با مشاهده ایستادگی مسئولان و نیروهای مسلح و شهادت برخی فرماندهان و خانواده‌های آنان، به این نتیجه رسیدند که سزاوار نیست نیروهای خدمتگزار کشور در میدان باشند و مردم در خانه بمانند؛ بنابراین با هوشمندی و زمان‌شناسی به صحنه آمدند و به نیروهای مسلح کمک کردند.

وی حضور مردم را در حفظ امنیت و استقلال کشور مؤثر دانست و افزود: حضور مردم در صحنه به اندازه توان دفاعی و موشکی کشور اهمیت دارد؛ اگر مردم نباشند، هیچ نیرویی به تنهایی نمی‌تواند کشور را حفظ کند.

غیبت مردم، زمینه‌ساز ذلت و وابستگی است

حجت الاسلام تقوی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام اظهار کرد: اگر مردم در صحنه نباشند، حتی امیرالمؤمنین(ع) نیز خانه‌نشین می‌شود و اگر حمایت مردم وجود نداشته باشد، امام مجتبیت زمانه ی ما تنها می‌ماند و صلح بر او تحمیل می‌شود.

وی افزود: غیبت مردم از صحنه، ذلت و وابستگی به دنبال دارد و می‌تواند یک کشور را از محتوا، فرهنگ، اخلاق و تمدن تهی کند؛ بنابراین حضور مردم یک پشتوانه اساسی برای نظام و کشور است.

حضور مردم پیام روشنی برای دوست و دشمن دارد

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه حضور مردم نشانه عشق به کشور و وحدت ملی است، بیان کرد: حضور مردم لنگرود این پیام را به دوستان انقلاب و جبهه مقاومت می‌دهد که مقاوم باشند و بدانند مردم ایران در صحنه حضور دارند.

حجت الاسلام تقوی ادامه داد: این حضور همچنین پیام روشنی برای دشمنان دارد که ملت ایران برای دفاع از دین، کشور، استقلال و آرمان‌های شهدا در میدان حاضر است و از ایستادگی خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جریان مقاومت گفت: امروز جبهه مقاومت در کشورهای مختلف منطقه حضور دارد و راهپیمایی اربعین نیز جلوه‌ای از وحدت و یکپارچگی پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) است.

«ایران قوی» هدف دشمنان را ناکام می‌گذارد

حجت الاسلام تقوی با تأکید بر اینکه دشمنان خواهان تضعیف ایران هستند، تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد ایران قوی باشد و تلاش می‌کند مردم را ضعیف و وابسته ببیند، اما به برکت ایستادگی و مقاومت مردم، ایران به الگویی برای ملت‌های آزاده تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته در برابر جنگ، توطئه و فشارهای مختلف ایستادگی کرده‌اند و همین مقاومت موجب شده است ملت‌های دیگر نیز روحیه بیشتری برای ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ پیدا کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در پایان با قدردانی از مردم لنگرود در پایان گفت: حضور شما نشان می‌دهد که مردم سست نشده‌اند و همچنان قوی و نیرومند در صحنه حاضر هستند.