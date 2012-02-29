مرحوم ابوالحسنی راه جدیدی در شناساندن تاریخ معاصر به جوانان باز کرد

آیت الله محمد هادی یوسفی غروی عضو گروه تاریخ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از اساتید حوزه علمیه قم در حاشیه مراسم بزرگداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی ملقب به منذر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش روشنگری مرحوم ابوالحسنی(منذر) درباره زوایای پنهان زندگی مرحوم شیخ فضل الله نوری و نقش شیخ فضل الله نوری در نهضت مشروطه در دوره ده جلدی کتابهایشان درباره شیخ فضل الله گفت: بطور کلی سخنرانان این همایش این خط را روشن کردند که یک دین زدایی و دین ستیزی ‎ای در تاریخ نگاری دوران مشروطه از آغاز مشروطه تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت.

عضوگروه تاریخ پژوهشگا فرهنگ و اندیشه اسلامی درادامه تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی مرحوم ابوالحسنی با کمک تاریخ مجسم در شخصیت مرحوم حاج حسین لنگرانی توانستند این خط را بشکنند و خط تاریخ مشروطه دینی و مذهبی را از نو بنگارند.

این محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ یادآورشد: درواقع ایشان راه و رسم جدید ونوینی درشناساندن شخصیتهای تاریخ معاصرایران برای معرفی به نسل جوان باز کردند.