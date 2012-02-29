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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

حجت الاسلام قرائتی:

حضور حداکثری در انتخابات سبب عصبانیت دشمن می شود

حضور حداکثری در انتخابات سبب عصبانیت دشمن می شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز، ایران را همچون استخوان در الگوی آمریکا دانست و افزود: حضور حداکثری در انتخابات سبب عصبانیت دشمن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر چهارشنبه بعد از نماز ظهر و عصر که در نمازخانه استانداری البرز اقامه شد، اظهار داشت: امروزه ایران همچون استخوان در الگوی آمریکا است که آمریکا نمی تواند این استخوان را قورت دهد و حضور حداکثری در انتخابات سبب عصبانیت دشمن می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز با اشاره به آیه 120 سوره توبه اضافه کرد: این آیه عمل صالح را تنها نگذاشتن پیامبر و تحمل سختی ها عنوان کرده است.

حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه این آیه تاکید کرده است باید کاری کرد که دشمنان عصبانی تر شود، افزود: امروزه حضور در روز قدس و راهپیمایی 22 بهمن سبب عصبانیت دشمن می شود.

تمام وجود سید حسن نصرالله عمل صالح است

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: اسرائیل برای ترور سید حسن نصرالله جایزه تعیین کرده بود که این امر نشان دهنده این است که رژیم صهیونیست از وجود سید حسن نصرالله عصبانی است و این خود عمل صالح است.

رئیس ستاد اقامه نماز اظهار داشت: بردباری در مقابل این تحریم ها، گرانی ها و فتنه ها، عمل صالح به شمار می رود.

کد مطلب 1547182

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