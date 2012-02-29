به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر چهارشنبه در آیین الحاق ناوچه‌های موشک‌انداز تندر به سپاه در بوشهر اظهار داشت: متخصصان ایرانی بازسازی و ارتقای این ناوچه‌ها را انجام داده‌اند تا قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایاران در عرصه دریایی را به رخ جهانیان بکشانند و برگ زرین دیگری بر افتخارات سپاه اضافه شود.

وی ادامه داد: از دیگر افتخارات سپاه در اجرای این پروژه، بومی کردن قطعات مورد نیاز شناورها در بازسازیهای صورت گرفته است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بوشهر اضافه کرد: این ناوچه‌ها در منطقه میانی خلیج فارس (عسلویه) و شمالی (منطقه سوم نیروی دریایی سپاه) مستقر می‌شوند و بر توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌کنند.

سردار رزمجو ادامه داد: بازسازی، تعمیرات و ساخت شناورهای نیروی دریایی در کارخانجات شهید محلاتی در حالی انجام شده که در اوج تحریم‌های بیگانگان علیه جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات سخت آنان به سر می‌بریم.

وی اضافه کرد: با تلاش و همت کارکنان فنی و تعمیراتی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی سپاه و کارکنان مرکز بازسازی تعمیرات و ساخت شناورهای نیروی دریایی در کارخانجات شهید محلاتی شاهد نتیجه و اثربخشی تلاش آنان در بازسازی شناورهای موشک‌انداز سپاه هستیم.

سردار رزمجو در بیان خصوصیات و ویژگی‌های این طرح گفت: اجرای این پروژه تاثیر بسیار زیادی در ارتقای توان بازدارندگی نیروی دریایی در خلیج فارس دارد.

با حضور سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، ناوچه‌های موشک انداز تندر پس از بازسازی به ناوگان نیروی دریایی سپاه در بوشهر پیوستند.