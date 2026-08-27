رونمایی از مستند «بر مدار حسین» در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی عصر پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمان موکب امام رضا (ع) در کربلا و همزمان با رونمایی از مستند «بر مدار حسین»، ضمن قدردانی از تلاشهای بیدریغ خدمتگزاران زائران اربعین حسینی، خدمتگزاری زیر خیمه حضرت اباعبداللهالحسین (ع) را توفیقی الهی و از سوی صاحبالزمان (عج) دانست که نصیب هر کسی نمیشود.
مدیرکل اوقاف خراسان رضوی با اشاره به آسیبهای وارد شده به اموال موقوفه در دوران رژیم طاغوت، گفت: از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷، از طریق طرحهایی همچون اصلاحات ارضی و قوانین تبدیل به اثر، بخش بزرگی از اراضی و اموال موقوفه از ید موقوفات خارج شد. در واقع، هدف رژیم طاغوت از این اقدامات، از بین بردن پشتوانه مالی فعالیتهای فرهنگی و دینی بود.
وی افزود: وظیفه ما این است که حقایق نهفته در لایههای مختلف این موقوفات و نیات خیر را فریاد بزنیم و با استفاده از مستندات، این مسیر را برای بازگرداندن برکات فرهنگ سنت حسنی به مردم و جامعه ادامه دهیم.
احمدزاده با اشاره به ویژگیهای خاص موکب امام رضا (ع) در سال جاری، بر انسجام و اتحاد مضاعف زائران و خادمان تأکید کرد و گفت: امسال که اولین سال پس از شهادت فرمانده بزرگ ما بود، فضای اربعین با حال و هوای خاصی همراه بود؛ فضایی که در آن خادمان و زائران به نیابت از فرمانده شهید، انزجار خود را از دشمنان ابدی اسلام ابراز میکردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ضمن تجلیل از تلاشهای هنرمندانه کارگردان مستند برندارد حسین در ثبت و ضبط تصاویر ماندگار این خدمت، از نقش پررنگ خانوادههای خادمان نیز قدردانی کرد و گفت: هر خادمی که توانسته است در این مسیر خدمت کند، خانوادهای پشت سر داشته که با همدلی و تحمل سختیها، بار این مسئولیت را به دوش کشیدهاند.
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