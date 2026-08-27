به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «آتلانتیک» در گزارشی با عنوان «چرا ترامپ خواهان تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است»، نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی ماه‌ها نتوانسته است درگیری با ایران را به پایان برساند. یک کارزار گسترده بمباران کارایی خود را از دست داده و ذخایر مهمات آمریکا نیز رو به کاهش است.

آتلانتیک نوشت: روند دیپلماسی نیز کند است زیرا رهبران ایران همچنان مایل هستند این روند را عمداً طولانی کنند و کنترل خود بر تنگه هرمز را مستحکم‌تر کنند. حتی آتش‌بس کنونی که خود نیز به‌شدت شکننده و ناآرام است، نتوانسته هزینه انرژی را در سراسر جهان به‌طور معناداری کاهش دهد.

این رسانه آمریکایی افزود: با باقی‌ماندن گزینه‌های اندک، دولت ترامپ به یک کارزار احتمالا طولانی‌مدت فشار اقتصادی روی آورده است و متعهد شده ایران را آن‌قدر تحت فشار قرار دهد تا رهبران این کشور چاره‌ای جز بازگشت جدی به مذاکرات نداشته باشند.

آتلانتیک نوشت: اما اگر آمریکا کشورهایی را که همچنان با ایران تجارت می‌کنند و به سرپا ماندن اقتصاد این کشور کمک می‌کنند نیز مجازات نکند، این رویکرد ممکن است عملاً فاقد اثرگذاری لازم باشد.

این نشریه انگلیسی زبان نوشت: ترامپ در گذشته تمایل چندانی به رویارویی با کشورهایی مانند چین و روسیه، یا حتی کره شمالی که با تهران اتحاد راهبردی دارد، نشان نداده است.