به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از فعالان فرهنگی طرح محراب بمناسبت روز جهانی مسجد، گفت: طرح محراب مدیریت درست را به ما نشان میدهد که مسجد را به سنگری برای انسان سازی تبدیل می‌کند.

وی در ادامه گفت: به لطف خدا در لاهیجان شاخص برپایی نماز های جماعت و فعالیت مساجد، نسبت به شهر های دیگر بالاتر است که این شاخص به ما نشان میدهد، می شود گام های بلندتری هم برداشت.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه وظیفه ستاد امور رسیدگی به مساجد فقط تغییر و انتخاب هیئت امنا نیست، گفت: امور مساجد وظایف خیلی بزرگتری دارد، از تحول در امور مساجد و اینکه بتواند مساجد را نقطه برساند که در انجام فعالیت ها خودکفا شوند.

وی با اشاره به اینکه با تمام موفقیت ها، هنوز با مسجدی که مورد مطالبه امام شهیدمان بود فاصله داریم، گفت: برای رسیدن به آن هدف، همه باید دست به دست هم بدهیم و با هماهنگی و وحدت، کارها را پیش ببریم.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان این موضوع که مسجد باید جای وحدت بین افراد باشد، گفت: ارکان مسجد باید با هم همدل باشند و مجموعه آقایان، بانوان و جوانان مسجد باهم این سنگر را حفظ کنند. امام جماعت، هیئت امنا و خادم مسجد باید به نقطه یکپارچگی در امورات برسند.

وی با اشاره به شرایط سخت کشور در ایام جنگ گفت: ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و باید تلاش کنیم تا پناهگاه مردم مسجد باشد، مساجد محلات پرشور از حضور مردم باشد و اجتماع قلوب در مسجد شکل بگیرد.

امام جمعه لاهیجان در پایان با تاکید بر تشکیل شورای فرهنگی در مسجد، گفت: یکی از دغدغه فعلی این موضوع است. باید این شورا در مسجد تشکیل شود چون یک شخص به تنهایی نمی‌تواند کار فرهنگی را مدیریت کند. شورای فرهنگی متشکل از همه سنین باشد و این شورا یک پشتوانه با خرد جمعی برای مسجد خواهد بود.