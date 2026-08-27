به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی عصر پنجشنبه در همایش تجلیل از خادمین موکب امام رضا (ع) در کربلا و رونمایی از مستند «بر مدار حسین»، با بیان سختی‌ها و ظرافت‌های برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: خدمت‌رسانی در ایام اربعین و اداره موکب‌هایی که روزانه میزبان هزاران زائر هستند، فرآیندی بسیار پیچیده و سنگین است و آنچه در موکب امام رضا (ع) و پذیرایی از پنج هزار زائر رخ می‌دهد، نمونه‌ای عینی از برکات وقف در بستر انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

این کارگران با اشاره به وضعیت موقوفات در دوران پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: وقف در دوران پهلوی به‌ویژه در سال‌های دهه پنجاه رو به نابودی و اضمحلال رفته بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امام راحل، حاکمیت دینی بر پایه حضور مردم استوار شد و سنت‌های الهی نظیر وقف حیاتی دوباره یافتند.

وی با یادآوری تعابیر امام خمینی (ره) درباره اهمیت اطلاع‌رسانی خدمات و فعالیت‌ها افزود: امروز انقلاب اسلامی بستری فراهم کرده است که امور توسط خود مردم اداره و مدیریت شود. خدمات عظیمی که در کربلا چه از سوی موکب‌های ایرانی و چه با الهام‌بخشی این حرکت در میان شیعیان و خادمان عراقی ارائه می‌شود، ریشه در همین تحول و حاکمیت مردم‌سالاری دینی دارد.

حسینی بر ضرورت تبیین دستاوردها و روایت پیشرفت‌ها و خدمات نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: اگر در بزنگاه‌ها و فتنه‌ها جوانان و نوجوانان تحت تأثیر غبار شبهات قرار می‌گیرند، ناشی از غفلت ما در بیان واقعیت‌ها و کم‌کاری در عرصه جهاد تبیین است. هر دستاورد و خدمتی، از برپایی یک موکب و خدمت به زائر تا طرح‌های اقتصادی، خدماتی و تولیدی، باید با صدای رسا برای جامعه روایت شود.

کارگردان مستند «بر مدار حسین» با تأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید صدای رسا و تبیین‌گر دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند تا با آگاهی‌بخشی به نسل جوان، واقعیت‌ها و برکات حاکمیت دینی آشکار شود.