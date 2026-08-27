به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه پنجشنبه ۵ شهریور در نشست خبری پیش از دیدار با گل‌گهرسیرجان اظهار داشت: بازی سختی داریم چون امتیازات زیادی به دست نیاوردیم، بازی آسانی هم نیست، گلگهر تغییرات زیادی داشته و نتایج خوبی گرفته است.

وی افزود: شرایط پرچالشی داریم، امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم، در این چند روز از نظر روحی و روانی با بازیکنان صحبت کردیم؛ سعی کردیم هر کاری که نیاز است انجام دهیم تا فردا شب خوبی داشته باشیم.

نویدکیا تصریح کرد: بعضی وقت‌ها تیم ها ممکن است به چالش‌هایی بخورند، مثل بازی استقلال که در ۱۰ دقیقه اول ۲ گل خوردیم، کاری هم نداریم که گل دوم آفساید بود یا نبود؛ تیم ما بهم ریخت، در تمرین به بازیکنان گفتم همیشه مشکل را در خودم می‌بینم و بعد از شما.

سرمربی سپاهان گفت: اما وقتی مشکل حادی پیش می‌آید، یک بازی باشد قابل تحمل است ولی وقتی تکرار شود قابل قبول نیست؛ هواداران حق دارند، انتتظارات ان ها از ما به جا است، باید با واقعیت‌ها زندگی کنیم.

وی ادامه داد: اما اسم آن‌ها هوادار است و باید در شرایط سخت به تیم کمک کنند، مطمئن باشند همه تلاش خود را انجام می‌دهیم تا آنها را خوشحال کنیم،

معذرت می‌خواهم و مسئولیت این مسابقات با سرمربی است؛ امیدوارم شرایطی فراهم کنیم که هواداران از دیدن بازی‌های ما لذت ببرند.

نویدکیا در خصوص عدم گلزنی در برابر استقلال و تراکتور گفت: اگر مقابل تراکتور باهوش‌تر بودیم قطعا باید گل می‌زدیم ولی در برابر استقلال نه، من منطقی هستم و می‌دانم جلوی استقلال خوب نبودیم، استقلال نیازی به گل نداشت و عقب نشسته بود، ما هم یک بازی معمولی انجام دادیم.

سرمربی سپاهان گفت: واقعیت این است که تیم ها را آنالیز می‌کنیم و آن‌ها هم همینطور؛ سعی می‌کنیم از نقاطی که می‌توانیم استفاده کنیم، این ‌کار را انجام دهیم.

وی با بیان این که اصلا بحث استعفا مطرح نیست، خاطرنشان کرد: کسی هم به من اولتیماتوم نداده است؛ باشگاه من را می‌شناسد و می‌دانند هر موقع کسی بهتر از من باشد، من می‌روم؛ مربیان به دو دلیل در دنیا استعفا نمی‌دهند، دلیل اول اعتماد به کار خود است، دومین دلیل مباحث اقتصادی است که این موضوع برای من معنایی ندارد.

نویدکیا تصریح کرد: تا جایی که احساس کنم می‌توانم تیم را از این شرایط خارج کنم، به کارم ادامه می‌دهم؛ برای خودم مرز تعیین کردم اما نمی‌گویم چون بعضی چیزها باید برای خودم باقی بماند.

سرمربی سپاهان گفت: شاید در بعضی جاها فشار بیخودی به تیم ما وارد شد، هواداران حق دارند و می‌خواهند تیم همیشه برنده باشد ولی باید واقعیت هایی را هم قبول کنند، ما در نقل و انتقالات تیمی نبودیم که برای به دست آوردن بازیکن با بقیه کلنجار برویم.