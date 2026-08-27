به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ضمن تبریک ولادت پیامبر (ص) اظهار کرد: اکنون در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه قرار گرفتهایم البته تحریمها در سالهای گذشته نیز وجود داشته است لذا باید بتوانیم بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سفر خود به خوزستان و بازدید از شمال استان شاهد بودم همه واحدهای تولیدی در حال فعالیت هستند و تلاش دارند در تامین مالی کمک کرده و کار را توسعه دهند لذا به این اطمینان رسیدم که دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: به رغم همه تهدیدها و فشارهایی که دشمن وارد میکند از نظر تامین کالا و منابع برای واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نخواهیم شد و قول دادم امروز با تعدادی از واحدهای تولیدی نشست داشته و مشکلات آنها را پیگیری کنم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قصد داریم تورم را کنترل کنیم، تصریح کرد: در چهار ماه گذشته خیلی ها از اینکه کشور وارد ابر تورم شود نگران بودند اما خوشبختانه با محدودیتهایی که در بانک مرکزی اعمال شد، سیاستها اثر کرد و در تیر ماه و مرداد ماه شتاب نرخ تورم کاهش پیدا کرد.
همتی با اعلام اینکه قدرت افزایش حقوق ثابت با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت وجود ندارد، افزود: اگر تورم بالا رود قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا میکند بنابراین علاوه بر کنترل تورم، باید کمک کنیم تولید متوقف نشود و واحدهای تولیدی رونق و توسعه پیدا کنند.
وی اظهار کرد: اگر کشور ثبات نداشته باشد نمیتوان تولید را ادامه داد، همچنین در چنین شرایطی سرمایه گذار حاضر به سرمایهگذاری نخواهد بود و به سمت خرید کالایی خواهند رفت که بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند لذا جلوی این موضوع را بگیریم که سیاستهای بانک مرکزی تاکنون موفق بوده است. البته نباید از بخشهایی که میتوانند به ما کمک کنند غافل شد.
رئیس کل بانک مرکزی به مطالبه توسعه بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: در این خصوص اراده جدی داریم؛ طبق آمار ارائه شده ۳۰ درصد فعالیت خوزستان بخش خصوصی است و عمده فعالیتها را بخش دولتی و نیمه دولتی انجام میدهند. نمایندگان و استاندار باید به ما کمک کنند تا بتوانیم بخش خصوصی را بیشتر تامین مالی کنیم.
همتی در خصوص واحدهای خرد، گفت: آخرین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مصوبه صادر کرد که تمام تمرکز بانک مرکزی برای اشتغال و احیای تولید باید بر واحدهای کوچک و متوسط باشد. این مصوبه ابلاغ شده و بانکها باید به این سمت حرکت کنند.
وی، بیشترین مطالبه مردم را مسئله اشتغال مطرح کرد و تاکید کرد: ایجاد اشتغال اقدامی است که میتوان برای مردم انجام داد لذا تولیدکنندگان و مسئولان در این زمینه کمک کنند ما پشتیبانی را انجام میدهیم. بانکها و واحدهای کوچک و متمرکز، تمرکز داشته باشند و بر اساس اشتغالی که ایجاد خواهند کرد در اولویت پرداخت وام قرار گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی به بازسازی واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ اشاره کرد و ادامه داد: این واحدها در اولویت هستند البته دولت سیاستهایی را مصوب و منابعی را پیش بینی کرده است که سازمان برنامه و بودجه به تدریج آنها را ابلاغ خواهد کرد. بخشی از هزینهها از طریق دولت و بخشی از طریق سیستم تامین مالی بانکی پرداخت خواهد شد تا مشکلات برطرف شود.
همتی با اعلام اینکه امسال پیش بینی شده نزدیک به ۷۰۰ همت تامین ها از طریق ابزارهای زنجیره تامین مالی صورت گیرد، اظهار کرد: روشهایی برای این کار در نظر گرفته شده که نه تنها تورم ایجاد نمیکند بلکه تامین مالی بنگاهها را فراهم میکند؛ از ابتدای سال تاکنون ۱۹۸ همت از این حوزه تامین مالی صورت گرفته که سال گذشته میزان آن ۱۱ همت بوده است.
وی در خصوص انتقال حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان بیان کرد: این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست البته در این خصوص کمک خواهیم کرد؛ با توجه به تفویض اختیار رئیس جمهور به استانداران باید به شرکتها فشار آورده شود تا حسابهای خود را به استان منتقل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: جایز نیست شرکتی در یکی از شهرهای استان باشد، همه امکانات خود را در تهران مستقر کند و وامها را از پایتخت دریافت کند؛ در دوره قبل که بانک مرکزی مسئولیت داشتم بخشنامه ارائه کردم که ۵۰ درصد منابع شرکتها باید به واحدهای داخلی استان آورده شود اگر این کار صورت نگرفته باشد تخلف است لذا پیگیری صورت میگیرد و چنانچه انجام نشده باشد تمهیداتی اندیشیده میشود.
همتی در خصوص اختیارات بانکهای استان گفت: هیئت مدیره بانک مرکزی مسئولیتهایی را بر عهده دارد که باید پاسخگوی اتفاقات باشند بنابراین دادن اختیار به استانها شرایط خاص خود را دارد البته اگر مدیریت استان در رابطه با پرداخت تسهیلات مسئولیت را بر عهده گیرند می توان این کار را انجام داد، در این خصوص نیز روشی را طراحی خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: کشور به لحاظ ارز در شرایط خوبی به سر میبرد و با وجود فشارهایی که از ابتدای سال تاکنون وارد شده در پنج ماه نخست سال ۱۷.۲ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کمتر بوده اما با توجه به فشارهای موجود مبلغ قابل قبولی است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مواد اولیه، کالای اساسی و دارو در اولویت کاری قرار دارند بنابراین ممکن است برخی از تخصیص ارز گلهمند باشند. اولویت بندی این مسائل بر عهده وزارت صمت و جهاد کشاورزی است و بانک مرکزی هیچ دخالتی ندارد.
همتی با بیان اینکه دشمنان با هدف مشخصی در بازار شوک ایجاد میکند، تصریح کرد: آنها قصد دارند انتظارات تورمی را در کشور تشدید کنند و به لحاظ روانی بر مردم فشار بیاورند چرا که تورم و نرخ ارز بر زندگی مردم اثرگذار است و نسبت به آن حساسیت دارند که باید با این موضوع مقابله کرد.
وی به اصلیترین درخواستهای مردم خوزستان در این سفر اشاره و اظهار کرد: توجه بیشتر بانک ها به واحدهای خرد و متوسط، در خدمت گرفتن بیشتر منابع استانی برای خوزستان، بیشتر کردن اختیارات بانکها در استان و فراهم کردن امکاناتی برای ایفای تعهدات واحدهای صادر کننده در مرزها از جمله موضوعات بوده که همه مسائل را پیگیری خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این اختیار داده میشود که یکی از صرافیها از جمله صرافی بانک ملی در مرز شعبه راه اندازی کنند.
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