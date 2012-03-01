اخبار ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون ووشو کشور، برای ساعاتی مهمان هیئت ووشو در دفتر این هیئت واقع در مجموعه ورزشی سجاد کرمانشاه بود.

در این نشست مهدی علی نژاد به سئوالات مختلف رئیس هیئت استان کرمانشاه و روسای هیئتهای شهرستانها پاسخ داد.

علی نژاد گفت: قبل از اینکه مهمان کرمانشاه باشیم به ایلام سفر کرده و خانه ووشو آنجا را افتتاح نمودیم و امیدواریم به زودی خانه ووشو کرمانشاه را نیز افتتاح کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: کرمانشاه در سال 89 به عنوان چهارمین هیات برتر شناخته شد و به احتمال قریب به یقین جز سه هیات برتر در سال 90 خواهد بود که این خود نشان دهنده زحماتی است که موذنی رئیس هیئت استان کشیده تا شرایط امروز را بوجود آورده است.

علی نژاد گفت: در کرمانشاه جای خانه ووشو خالی است، اما اداره کل ورزش و جوانان قول داده تا اردیبهشت ماه سال 91 خانه ووشو کرمانشاه را تکمیل کند.

وی گفت: اتفاقات مثبت بسیاری از چند سال پیش در ووشو روی داده و روند رضایت بخش بوده است، اگر بخواهیم این روند ادامه پیدا کند در ابتدا باید از لحاظ کمی تعداد ووشو کاران را افزایش دهیم و در درجه دوم به روش علمی استعداد یابی را در دستور کار قرار دهیم.

رقابت بانوان ووشو کار کرمانشاهی در لیگ برتر

مسابقات دو هفته پایانی رقابت های لیگ برتر ووشو فردا پنجشنبه در آکادمی ملی ووشو برگزار ونفرات و تیمهای برتر این رقابت ها معرفی می شوند.

براین اساس و در چارچوب هفته چهارم دور برگشت، هیئت ووشو کرمانشاه به مصاف هیات ووشو مرکزی می رود و در هفته پنجم و پایانی این رقابت ها، در دیداری دشوار به مصاف فولاد ماهان سپاهان یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی می رود.

این رقابتها با حضور تیم های 'فولاد ماهان سپاهان، گاز مازندران، شهرداری همدان، هیات ووشو تهران، هیات ووشو کرمانشاه و هیئت ووشو مرکزی' به طور رفت و برگشت و به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود.

مسابقات فوتسال کانون های مساجد کرمانشاه برگزار شد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، از برگزاری مسابقات فوتسال کانون های فرهنگی هنری مساجد کرمانشاه خبرداد.

طیب صفری گفت: به مناسبت سالروز تاسیس ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد یک دوره مسابقه فوستال بین 20 تیم از کانون های فرهنگی هنری سطح استان کرمانشاه برگزار شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه تصریح کرد: در این رقابت ها تیم های کانون های علامه امینی،‌ سید و ساجدین(ع)، عصر ظهور، شهید شهبازیان، شهید احمد کاظمی،‌المهدی(عج) روضه العباس(ع)، دهسوار، محراب، شهدای نوالحسین(ع)،‌پست بانک کهریز،‌غدیر، ‌میثاق، ‌ولایت، مقداد، ‌شهید ورمتانی، ‌پیروان ولایت، ‌باب الحوائج(ع)، ‌شهید همت طی پنج روز باهم رقابت می پردازند.

صفری گفت: در پایان این مسابقات و همزمان با (18 اسفند) سالروز تاسیس ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد از تیم های اول تا سوم با اهدای کاپ قهرمانی و جوایزی تقدیر خواهد شد.