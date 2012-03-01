پیش بینی 277 شعبه اخذ رای در همدان/ برپایی نمایشگاه حماسه حضور

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان گفت: 277 شعبه اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان همدان تعبیه شده است.

حسن قهرمانی مطلق اظهار داشت: از این تعداد 182 شعبه در سطح شهر همدان،64 شعبه در بخش مرکزی و 30 شعبه در بخش شرا مستقر می شود.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: 467 هزار و 159 نفر در شهرستان همدان واجد شرایط رای دادن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند.

قهرمانی مطلق افزود: در مجموع هشت دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان به طور میانگین 53 و هفت دهم درصد مردم شرکت کردند.

وی با بیان اینکه 28 نفر در همدان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می کنند، اضافه کرد: به ازای هر کرسی 15 نفر در سطح شهرستان همدان رقابت می کنند.

121 هزار رای اولی همدان در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: 120 هزار و 883 رای اولی استان همدان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.

علی اکبر فامیل کریمی با بیان اینکه متولدین 12 اسفند سال 72 به قبل می‌توانند در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند، اظهار داشت: 32 هزار و 888 نفر در شهرستان همدان و سه هزار و 626 رای اولی در فامنین از نظر قانونی واجد شرایط رای دادن هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان شمار رای اولی های حوزه انتخابیه ملایر را 21 هزار و 276 نفر، نهاوند 14 هزار و 288، تویسرکان هشت هزار و 655 و شهرستان رزن را 10 هزار و 250 نفر عنوان کرد.

فامیل کریمی اظهار داشت: شمار رای اولی های شهرستان اسدآباد و حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ به ترتیب هشت هزار و 870 و 21 هزار و 30 نفر است.

شمار انصرافی های همدان به 24 نفر افزایش یافت

جانشین رئیس ستاد انتخابات همدان گفت: شمار انصرافی های نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان همدان تا امروز به 24 نفر رسید.

مهدی فتحیان نسب افزود: 30 داوطلب در حوزه انتخابیه همدان و فامنین برای تکیه زدن بر دو کرسی نماینمدگی رقابت می کنند که با انصراف دو نفر از این داوطلبان، تعداد داوطلبان این حوزه به 28 نفر تقلیل یافت.

وی با بیان اینکه چهار داوطلب در حوزه انتخابیه اسدآباد به رقابت می پردازند، اظهار داشت: هفت داوطلب نمایندگی در اسدآباد نام نویسی کرده بودند که پنج نفر از این تعداد تایید، یک نفر رد صلاحیت و یک نفر انصراف داد

فتحیان نسب افزود: همچنین یکی دیگر از داوطلبان تایید صلاحیت شده این حوزه نیز در زمان قانونی تبلیغ انصراف داد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان اضافه کرد: شمار داوطلبان نمایندگی حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ نیز به 11 نفر تقلیل یافت.

فتحیان نسب گفت: چهار داوطلب نمایندگی در رزن، 16 داوطلب در ملایر و شش داوطلب در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در نهمین دوره انتخابات مجلس به رقابت می پردازند.

وی اضافه کرد: 23 داوطلب نمایندگی در نهاوند به رقابت می پرداختند که با انصراف دو نفر از این حوزه انتخابیه شمار آنان به 21 نفر رسید.

وی اضافه کرد: دو داوطلب نمایندگی از زمان آغاز تبلیغات تا کنون در حوزه انتخابیه تویسرکان انصراف دادند که با احتساب انصرافی ها تعداد داوطلبان این حوزه انتخابیه به 19 نفر کاهش یافت.

بسیج طلاب همدان مردم را به شرکت گسترده در انتخابات دعوت کردند

سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان همدان با صدور بیانیه ای مردم ایران اسلامی را به حضور با شکوه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کرد .

در این بیانیه آمده است: ملت ایران بار دیگر با حضور پرشور و آگاهانه خود حماسه انتخابات مجلس شورای اسلامی را به حماسه ای پر شور راهپیمایی 22 بهمن پیوند زده و پاسخ رفتار خصمانه و جنگ طلبانه آمریکا نسبت به ملت ایران را به نمایش درمی آوردند.

این بیانیه افزوده است: حضور هوشمندانه مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان داد که همچون سالهای گذشته در صحنه سرنوشت ساز کشور اسلامی حضور دارند و به طور حتم این حضور را در روز 12 اسفند بار دیگر با شکوه بیشتر به نمایش می گذارند. مجلسی که به گفته امام راحل عصاره زحمت های طافت فرسای ملت مسلمان و فراهم آمده الله اکبرهای مردم است.

بسیج طلاب و روحانیون همدان عنوان کردند: امت اسلامی ایران به خوبی آگاه است که اقتدار و استقلال کشور در گرو حضور آگاهانه تمامی اقشار در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود بوده و اگر این کشور نماینده اصلح همچون مدرس را انتخاب کند می تواند به عینیت بخشی خواسته های خود مطمئن باشد و این مهم اجرا نمی شود مگر با دقت در انتخاب افراد اصلح، چرا که هنور صدای پیر مردان را می شنویم که فرمود: اگر در انتخابات مسامحه کنید مطمئن باشید که از راه مجلس به ما ضربه می زنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تبارک الله به مردم ایران اسلامی که با متانت و هوشمندی خود دشمنان را که دنبال راه اندازی جنگ روانی و جدا کردن مردم از نظام هستند روسیاه می کنند.

بسیج طلاب و روحانیون استان همدان ابراز امیدواری کردند: نمایندگان ملت به پشتوانه رای ملت بیدار دل ایران با بکارگیری تمامی ظرفیت ها علمی، اجتماعی و سیاسی، کارآمدی خود در راستای استحکام بخشی به نهال با عظمت انقلاب را به کار گرفته و در انجام وظیفه دینی و انقلابی خود موفق باشند.

بسیج طلاب و روحانیون استان همدان با ارج نهادن به روح پرفتوح امام امت و شهیدان گلگون کفن و منویات مقام معظم رهبری از آحاد مردم به خصوص طلاب و روحانیون دعوت می کند با بزرگ شمردن و پاسداشتن ارزش های انقلاب، یکدل و یک صدا در پای صندوق های رای حضور به هم رسانده و همچون سال های گذشته و با حساسیت بیشتر ادامه راه پرافتخار انقلاب اسلامی را استمرار بخشند.

نمایشگاه حماسه حضور در 9 شهرستان همدان برپا شد

نمایشگاه حماسه حضور در انتخابات به همت اداره کل ورزش و جوانان همدان در 9 شهرستان استان همدان برپا شد.

این نمایشگاه به منظور پرشور کردن فضای انتخابات مجلس نهم برپا شده و 70 مجموعه نمایشگاهی تحت عنوان حماسه حضور در 9 شهرستان استان همدان دایر شده است.

در این نمایشگاه ها فرمایشات گهر بار مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم کردن زمینه انتخابات سالم و رقابتی درقالب 9 شهرستان، 20 پایگاه بسیج، ادارات استان و محل پرپایی نماز جمعه در شهرستان ها به معرض نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاهها پوسترهایی با مضامین "پای حرف امام (ره)"، "سرچشمه های نور"، "رهنمودهای رهبری"، "مجالس دیروز، امروز و فردا" با مقایسه مجالس کشورهای اروپایی در معرض دید بازدید کنندگان قرار دارد.

در این مراکز بسته های فرهنگی شامل کتابچه هایی با مضمون اخلاق انتخاباتی، معیارهای انتخاب مردم، ویژگی های فرد اصلح، رفتار انتخاباتی، اهداف و برنامه های دشمن و آشنایی با مجلس شورای اسلامی در بین بازدید کنندگان توزیع می شود.

مجموعه قضایی همدان با جرائم انتخاباتی برخورد می کند

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: مجموعه قضایی همدان با قانون شکنان در جریان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قاطعانه برخورد می کند.

محمد رضا مترقب در بازدید از حوزه قضایی بخش جوکار و ازندریان افزود: مجموعه های قضایی با رعایت بی طرفی کامل در امر پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی، هیچگونه جانبداری غیر قانونی را در این رابطه تحمل نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه قضایی استان با هر گونه قانون شکنی و جرم احتمالی برخورد قاطع و قانونی می کند، ابراز امیدواری کرد: انتخابات پیش رو برگ زرین دیگری به تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی بیافزاید.

خانه مطبوعات همدان مردم را به حضور در پای صندوق های رای دعوت کرد

خانه مطبوعات استان همدان در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای مردم و جامعه رسانه استان را به حضور در پای صندوق های رای دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است: اهالی مطبوعات استان همدان با درک شرایط خاص امروز، تهدیدها و تحریم های استکبار جهانی همگام با دیگر اقشار جامعه با درایت و دوراندیشی، باردیگر با خلق حماسه ای جدید دشمنان انقلاب را مایوس کنند.

در ادامه این بیانیه می افزاید: امروز انتخابات مجلس نهم امتحان دیگری برای مردم سرافراز ایران و دوستداران انقلاب است که باتوجه به پشت سر گذاشتن فتنه 88، شرایط حساس منطقه، ترور دانشمندان هسته ای و از همه مهم تر تاکید مقام معظم رهبری بر حضور پرشور، دایره اهمیت و حساسی مضاعف این رویداد سیاسی را به رخ می کشد.

در این بیانیه تاکید شده است: بی شک انقلاب اسلامی ایران پدیده بی نظیر دوران معاصر است که مدل نوین مردم سالاری دینی را به جهانیان عرضه کرده و در دهه چهارم حیات پرافتخار خود منشا تحولات عمیقی در عرصه بین الملل به ویژه در خاورمیانه شده است.

این بیانیه ادامه می دهد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران روز افزون شده و روند رو به رشد بیداری اسلامی و تداوم سقوط حکومت های استبدادی وابسته به غرب و جایگزینی حکومت های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا به دوستان انقلاب امید مضاعف داده و خشم دشمنان این مرز و بوم به ویژه آمریکا و اسراییل را برانگیخته است.

استادان و دانشجویان دانشگاه ملایر مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردند

استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ملایر با صدور بیانیه ای، مردم را به حضور حداکثری و حماسی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کردند.

در این بیانیه که انتخابات را یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین مراحل در رشد و توسعه کشور دانسته، آمده است: شرکت بالای مردم در انتخابات نشان دهنده هوشیاری، بلوغ سیاسی و بارزترین نماد مردم سالاری دینی در کشور است.

این بیانیه می افزاید: در شرایط کنونی که پیشرفت های شگرف علمی کشور موجب جنون و استیصال دشمنان شده و هر روز شاهد اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علمی و فناوری هستیم، مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم می تواند نقش اساسی در خنثی کردن توطئه های دشمنان علیه کشور باشد.

همچنین این بیانیه به شرایط ویژه منطقه و مسئله بیداری اسلامی به تاسی از انقلاب ایران اشاره می کند و ادامه می دهد: تلاش حداکثری استکبار جهانی برای مخدوش کردن چهره ناب انقلاب اسلامی به عنوان الگوی این حرکت های اسلامی، اهمیت این انتخابات را دو چندان و آن را به یکی از حساس ترین انتخابات در طول حیات انقلاب تبدیل کرده است.

استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ملایر با اعلام حضور پرنشاط خود در انتخابات مجلس نهم، از همه آحاد مردم ایران درخواست کردند مانند همیشه با حضور حماسی خود برگ زرین دیگری بر صفحه افتخارات انقلاب بیفزایند و همانند راهپیمایی حماسی 22 بهمن، با حضور دشمن شکن و انتخاب آگاهانه خود موجب یاس دشمنان شده و تجلی وحدت، همدلی و ولایت مداری خود را بار دیگر به رخ جهانیان بکشانند.