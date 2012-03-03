"سرن" به پروژه رایانش ابری اروپا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرن در بیانیه ای اعلام کرده است این سکو با نام "ابر علمی سحابی هلیکس" پس از دو سال آزمایش در دسترس نهادهای دولتی و صنعتی قرار خواهد گرفت. آژانس فضایی اروپا و لابراتوار آلمانی EMBL نیز در این پروژه مشارکت دارند زیرا این دو مرکز نیز مانند سرن دارای حجم بزرگی از اطلاعات هستند که در حال حاضر توانایی پردازش آن را ندارند.

سرن اعلام کرد این همکاری اروپایی در میان صنعت و جامعه علمی نوآوری را برای بخش علمی و صنعتی پرورش خواهد داد و بازارهای جدید تجاری به وجود خواهد آورد. در این میان سه نهاد علمی از این سکو برای پردازش اطلاعات خود بهره می برند که یکی از آنها خود سرن است که برای جستجوی بوزون هیگز از این سکوی ابری استفاده می کند.

رایانش ابری داده ها و برنامه های جانبی را به جای اینکه درون رایانه های داخلی موسسه ها و سازمانها ذخیره کنند، در نقطه ای دور افتاده متمرکز می کند و امکان به اشتراک گذاری و پردازش آنها را برای مالکان داده ها به وجود می آورد.

بر اساس گزارش وایرد، در سرن ده ها هزار دیسک رایانه ای نتایج ناشی از برخورد ذرات را در برخورد دهنده بزرگ هادرون به ثبت می رسانند و از این رو این برخورد دهنده پس از افزایش قدرت پردازشی خود به فضای بیشتری برای ذخیره سازی نیاز خواهد داشت زیرا با افزایش قدرت برخورد دهنده، میزان اطلاعات تولید شده در آن چهار برابر خواهد شد.