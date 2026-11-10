به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در صحن امروز در مورد ایراد فرمانداری از لایحه حریم تهران بررسی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: دو گزارش حسابرسی و اساسنامه دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز در دستور است.

وی با بیان اینکه حریم تهران توسط رئیس جمهور وقت تصویب شده بود، گفت: ما با اینکه وظیفه‌ای نداشتیم طرح حریم تهران را پیشنهاد دادیم که در دست بررسی است. ما به دنبال این هستیم مسیری را برویم که به یک نتیجه‌ای برسیم.‌ نشستی را هم با شهرهای اطراف خواهیم داشت. نحوه مدیریت حریم مهم است که با تجربه اندوخته شده در سالیان اخیر عملی می‌شود.‌ در این خصوص بحث‌ها و بررسی‌ها در حال انجام است.

چمران با بیان اینکه شهرداری باید لایحه حریم را به شورا ارائه دهد و تصویب شود، خاطرنشان کرد: پس از آن باید لایحه در استانداری بررسی و به شورای عالی شهرسازی ارسال شود. ما باید نحوه اجرای طرح حریم را دقیق بررسی کنیم و با تفاهم با استانداری به نتیجه برسیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هر یک روز تاخیر به وضعیت حریم آسیب می‌زند، یادآور شد: محله مرتضی گرد روزی چندصد ساکن بیشتر نداشت اما امروز ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد. در این زمینه نابسامانی وجود داشت و علت این بود که مسیر درست و منطقی برای حریم طی نشد. همچنین پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ ارسال شود و در صورت غیرقانونی بودن باید تخریب ساختمان انجام شود. نهادی که تخریب می‌کند، بستگی به این دارد که در حریم کدام شهر قرار دارد.

وی در مورد آلودگی هوا در روزهای سرد سال، یادآور شد: یکی از مهمترین مسائل در ایجاد آلودگی هوای تهران، تردد بیش از ظرفیت بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و همچنین عدم تحرک هوا، فعالیت کارخانه‌ها و موتورخانه‌هاست. در تهران ۷۰ درصد میزان ترددها با استفاده از وسایل نقلیه شخصی و ۳۰ درصد با وسایل نقلیه عمومی است و باید این نسبت عکس شود تا در کاهش آلودگی هوا اثربخش باشد. در پکن امروز آلودگی هوا را شاهد نیستیم، چون در مرکز شهر از خودروهای برقی استفاده می‌کنند.

چمران افزود: گرچه تاثیر اتوبوس‌ها بر آلودگی هوا سه درصد است اما همین میزان اتوبوس برقی که در شهر فعالیت می‌کنند به اندازه خود اثرگذار هستند. اگر ما بتوانیم به اندازه کافی اتوبوس و قطار مترو تامین کنیم، مردم خودروهای خود را کنار می‌گذارند و از وسیله حمل و نقل عمومی به صورت ارزان تر و با آسایش بیشتر استفاده می‌کنند.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد دیزلی بودن سیستم گرمایشی اتوبوس‌های برقی، اظهار کرد: در این خصوص پیش از این مباحث زیادی مطرح شده است.

وی ضمن درخواست برای ترخیص اتوبوس‌های جدید از گمرک با بیان اینکه سیستم‌های اداری برای ترخیص اتوبوس ها از گمرک کند است، گفت: اتوبوس‌ها را از گمرک خارج کنید.