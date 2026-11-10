به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصیرپور صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های آب و خاک شهرستان سراب که با حضور جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در فرمانداری سراب برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت ملی از بخش کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی اولویت نخست اقتصادی سراب است و این شهرستان ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تولیدات کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته دارد که با حمایت و سرمایه‌گذاری می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای منطقه و کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه سراب در تولید محصولات مختلف افزود: این شهرستان در تولید عسل و پرورش ماهی رتبه نخست استان را دارد و در حوزه لبنیات نیز از اعتبار ملی برخوردار است. دامپروری در سراب پیشینه‌ای طولانی دارد و نژاد گاو سراب نیز از ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه حفظ و توسعه آن را فراهم کرد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، با وجود فشارها و شرایط دشوار، کشور با کمبود کالاهای اساسی و مواد غذایی مواجه نشد. این موضوع نشان داد که بخش کشاورزی تا چه اندازه در تاب‌آوری اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه نقش دارد.

نصیرپور خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزی صرفاً حمایت از یک فعالیت اقتصادی یا گروهی از تولیدکنندگان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی و پایداری کشور است. سراب نیز ظرفیت‌هایی دارد که در صورت حمایت مناسب می‌تواند ارزش افزوده‌ای فراتر از محدوده شهرستان و استان ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به مسائل زیرساختی کشاورزی سراب گفت: اگر مشکلات و نیازهای این شهرستان با اعتبارات استانی قابل حل بود، حضور مسئولان وزارتخانه‌ها در منطقه ضرورتی نداشت. انتظار می‌رود مسائل و موانع موجود در سطح ملی بررسی و برای تأمین منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم سراب در مجلس، توسعه شبکه‌های آبیاری را از مهم‌ترین نیازهای بخش کشاورزی شهرستان دانست و اظهار کرد: سراب به حدود ۲۷۰ کیلومتر کانال آبیاری نیاز دارد تا آب با حداقل تلفات و حداکثر بهره‌وری به مزارع منتقل شود. تکمیل این شبکه‌ها در کنار توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و احداث و بهسازی جاده‌های بین مزارع، از مطالبات اساسی کشاورزان منطقه است.

نصیرپور همچنین با اشاره به طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سراب بیان کرد: بزرگ‌ترین گلخانه کشور در این شهرستان در زمینی به مساحت ۱۹۲ هکتار تعریف شده که بیش از ۱۴۰ هکتار آن به سازه‌های گلخانه‌ای و سوله‌های زیرکشت اختصاص دارد. این پروژه در جریان عملیات اجرایی با مشکلاتی مواجه شده و پیگیری‌ها برای رفع موانع و تسریع در تکمیل آن ادامه دارد.

وی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های دامپروری کشور پس از مجتمع دامپروری استان اصفهان، توسط مجموعه پگاه در سراب در حال احداث است. همچنین قرار است سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع در قالب مشارکت در این پروژه حضور پیدا کند که تحقق آن می‌تواند ظرفیت تولیدی و اقتصادی شهرستان را افزایش دهد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی برای رفع موانع توسعه افزود: مجلس برای حل مشکلات و موانع قانونی بخش کشاورزی در کنار وزارت جهاد کشاورزی است و با تعامل دستگاه‌ها می‌توان بخشی از نیازهای زیرساختی و اعتباری شهرستان را برطرف کرد.

نصیرپور در پایان بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای باید متناسب با قابلیت‌ها و پیشینه اقتصادی هر منطقه انجام شود.