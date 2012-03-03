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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

سرگردانی مسافران؛

خلبانان اسپانیایی بار دیگر اعتصاب می کنند

خلبانان اسپانیایی بار دیگر اعتصاب می کنند

پیش بینی می شود که تصمیم اتحادیه خلبانان اسپانیایی برای دور جدیدی از اعتصابات سبب سرگردانی صدها مسافر و اختلال در زمان پروازها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اتحادیه خلبانان اسپانیایی امروز شنبه از دور جدیدی از اعتصابات در اعتراض به طرح شرکت هواپیمایی "ایبریا" برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر خبر داد.

گفته می شود که با وجود 12 دور اعتصاب خلبانان اسپانیایی از اوایل دسامبر تاکنون، طرح شرکت هواپیمایی ایبریا برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر با هدف رقابت با دیگر خطوط هوایی از ماه جاری اجرایی می شود.

پیش از این با وجود آنکه اعتصاب خلبانان سبب لغو 114 پرواز شد، اما شرکت هواپیمایی ایبریا در بیانیه ای ادعا کرد قادر به جابجایی 80 درصد مسافران با 27 شرکت حمل و نقل هوایی دیگر است.

کد مطلب 1550493

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