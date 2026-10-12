حریق کامیون و خودروی حامل سوخت قاچاق در بندرعباس مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، اظهار کرد: حریق یک دستگاه کامیون در قسمت بار آن در محدوده میدان تره‌بار به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار و اطفای حریق کامیون را انجام دادند و از گسترش آتش به سایر قسمت‌های خودرو جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، خاطرنشان کرد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت سطحی شد که عوامل اورژانس با حضور در محل اقدامات پزشکی اولیه را برای وی انجام دادند.

لیاقت علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی اعلام کرد.

وی همچنین از وقوع حریق یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در محور بندرعباس به میناب خبر داد و گفت: این حادثه در جاده بندرعباس به میناب پیش از محدوده دهنو به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱۲ به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محیط را انجام دادند.

لیاقت، خاطرنشان کرد: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم یا فوتی نداشته است.