به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، در پیامی ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده سابق ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، پس از عمری تلاش و کوشش در راه علم و دانش و حضور در سنگر نماز جمعه، دار فانی را وداع گفت.

آیت‌الله فلاحتی در این پیام، ارتحال این عالم برجسته را به بیت شریف آن مرحوم، دوستان، آشنایان و مردم مؤمن گیلان تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال، همنشینی وی با اولیای الهی را مسئلت کرده است.

بر اساس این پیام، به مناسبت ارتحال آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، فردا در سراسر استان گیلان یک روز عزای عمومی اعلام شده است.

همچنین به منظور پاسداشت مقام علمی و معنوی این عالم دینی، در شهرستان لاهیجان نیز سه روز عزای عمومی اعلام شده است.