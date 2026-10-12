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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

توقیف ۲ دستگاه «شوتی» حامل احشام قاچاق با ۴۱ رأس گوسفند در هشتبندی

توقیف ۲ دستگاه «شوتی» حامل احشام قاچاق با ۴۱ رأس گوسفند در هشتبندی

میناب - فرمانده انتظامی شهرستان میناب از شناسایی و توقیف دو دستگاه خودروی سواری «شوتی» که اقدام به قاچاق احشام در بخش هشتبندی می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ آقا علی یوسف‌وند، فرمانده انتظامی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات پلیسی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی، مأموران انتظامی شهرستان میناب با اشراف اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند در محورهای مواصلاتی بخش هشتبندی، به تحرکات مشکوک تعدادی از خودروهای سواری شوتی مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از تعقیب و مراقبت و هماهنگی‌های قضایی، موفق شدند دو دستگاه خودروی سواری نیسان (وانت شوتی) را که به‌صورت غیرمجاز اقدام به بارگیری و حمل احشام قاچاق کرده بودند، متوقف کنند.
یوسف‌وند با بیان اینکه خودروهای شوتی با تغییر وضعیت فنی و استفاده از رانندگان با سرعت غیرمجاز، امنیت جاده‌ها را به مخاطره می‌اندازند، تصریح کرد: در بازرسی دقیق از این دو دستگاه خودرو، تعداد ۴۱ رأس گوسفند قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی میناب خاطرنشان کرد: این احشام و خودروهای مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و احشام یکی از اولویت‌های مهم پلیس در شهرستان میناب است، گفت: جابجایی غیرمجاز دام بدون مجوز دامپزشکی نه تنها مصداق قاچاق است، بلکه می‌تواند موجب شیوع بیماری‌های دامی و تهدید علیه بهداشت عمومی شود.

یوسف‌وند در پایان ضمن تقدیر از همکاری مردم منطقه هشتبندی با پلیس، خاطرنشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه فعالیت‌های مشکوک در زمینه قاچاق کالا و احشام را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6974946

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