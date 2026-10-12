ساده ترین داروی مصرفی ایرانی ها هم گران شد+تصویر

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان قرص سرماخوردگی را جزو ساده ترین و معمولی ترین داروهای مصرفی ایرانی ها دانست که بدون رفتن نزد دکتر و گرفتن نسخه، خیلی راحت و آسان می شد آن را تهیه کرد؛ به طوری که در سال‌های خیلی دور، بقالی ها هم چند ورق قرص سرماخوردگی داشتند که اگر مشتری خواست، بدهند!

با شروع تب افزایش قیمت دارو در کشور، قیمت برخی اقلام دارویی به یکباره رشد سرسام آوری داشتند که برخی را بیمه ها پوشش داده اند و برخی هم معلوم نیست. اما، در این بین، داروهای بدون نسخه(OTC) نیز از ترکش های افزایش قیمت در امان نبوده اند. به طوری که داروهای ساده و معمولی مثل شربت دیفن هیدرامین، قرص سرماخوردگی( ادولت کلد)، استامینوفن کدئین و...، که از داروهای روتین و پر مصرف در کشور محسوب می شوند و حتی می توان آنها را در فهرست داروهای «دم دستی» تلقی کرد؛ تغییرات قیمتی زیادی داشته اند.

حالا یک ورق قرص سرماخوردگی به قیمت ۴۰ هزار تومان رسیده است. یعنی هر عدد قرص برای یک نفر که سرماخوردگی معمولی دارد و نمی خواهد نزد پزشک برود؛ ۴۰۰۰ تومان آب می خورد.

با این شرایط، نباید انتظار داشت که معضل خوددرمانی در جامعه بهبود یابد که بالعکس، با توجه به افزایش هزینه های درمان از مسیر پزشک و نسخه دارو، قطعا خانواده های آسیب پذیر به سمت خوددرمانی گرایش پیدا خواهند کرد. مخصوصا که در فصل شیوع بیماری های ویروسی قرار داریم.