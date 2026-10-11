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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۹

۴ کشته و یک مصدوم در برخورد سمند با تریلر در محور اهواز - اندیمشک

۴ کشته و یک مصدوم در برخورد سمند با تریلر در محور اهواز - اندیمشک

اهواز - برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک دستگاه تریلر حمل مواد مایع در محور اهواز- اندیمشک، محدوده الباجی، چهار کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این خصوص گفت: این سانحه در ساعت ۱۹:۲۰ روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد که متأسفانه چهار نفر از سرنشینان خودروی سمند، شامل سه خانم و یک آقا، جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این حادثه، راننده تریلر نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با آمبولانس پایگاه اورژانس پلیس‌راه اندیمشک_اهواز به بیمارستان گلستان منتقل شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به اصول ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر در جاده‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6975042

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    نظرات

    • سارا IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدایاخودت به هممون رحم کن

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