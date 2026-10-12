حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این بنیاد برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مساجد، گفت: بخشی از مأموریت‌های تعریف‌شده برای فعال‌سازی مساجد، به بنیاد هدایت واگذار شده که محور اصلی آن توانمندسازی کنشگران مسجدی است.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا حد امکان در این عرصه ورود کنیم و زمینه تقویت کنشگران مسجدی را فراهم آوریم.

وی با اشاره به ایده مطرح‌شده برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در فضای مجازی، ادامه داد: یکی از رویکردهای مورد توجه، فعال کردن مسجدی‌ها در همان بسترهایی است که در فضای مجازی حضور دارند؛ به‌عنوان مثال، افرادی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند، می‌توانند در همان فضا کنشگری داشته باشند، ارتباط صمیمانه برقرار کنند و نقش فعال‌تری ایفا کنند.

حجت الاسلام میرمحمدیان با تأکید بر اینکه کنشگری در فضای مجازی به اقدامات پیچیده و تخصصی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از انواع کنشگری، فعال کردن ظرفیت‌های خاموش در فضای مجازی از طریق کنش‌های بسیار ساده است تا افراد بدون نگرانی از میزان توانایی خود، بتوانند وارد این عرصه شوند.

وی با اشاره به طرح محله‌محوری مورد تأکید رئیس‌جمهور در سطح کشور، بیان کرد: در استان‌ها هم مجموعه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها پیگیر اجرای این طرح هستند، اما همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند، محله‌محوری باید با محوریت مساجد دنبال شود.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهار کرد: تحقق محوریت مساجد در محلات مستلزم تقویت مساجد و فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثرتر آن‌ها در محله است و استفاده از ظرفیت فضای مجازی نیز می‌تواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.