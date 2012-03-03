حماسه 12 اسفند دشمنان زخم خورده را نومید ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی حضور با شکوه ملت ایران در انتخابات مجلس نهم را به رهبر معظم انقلاب تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی

با سلام و تحیت

ملت قهرمان ایران با لبیک به دعوت حضرتعالی ، دیگر بار ، چشمان تحلیل گران و ناظران بین المللی را با رقم زدن حماسه ای بزرگ، خیره کرد و برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات خود افزود.

حضور شکوهمند مردم در پای صندوق های رای، در روز 12 اسفند ماه، یک بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی در صعود به پله های تکامل، لحظه ای درنگ نخواهد کرد.

این حماسه بیادماندنی ، دوستان انقلاب اسلامی را مسرور و شادمان و دشمنان و زخم خوردگان را شکست خورده و نومید ساخت.

این پیروزی بزرگ را به محضر حضرتعالی و عموم مردم غیور ، وفادار و قدرشناس ایران اسلامی تبریک عرض نموده، امیدوارم برگزیدگان ملت در مجلس نهم ، در مسیر تحقق آرمان های مقدس شهیدان ، بیش از گذشته قرین توفیق باشند.