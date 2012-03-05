محمدرضا شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: امسال برای اولین بار برخی از مدیران دبیرستانهای شبانه روزی را مکلف کردیم که رشته فنی و حرفه ای و یا کاردانش را در مدارس خود راه اندازی کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علت این اقدام نبود هنرستان در برخی از مناطق آموزش و پرورش و نیاز به ایجاد رشته های فنی و کاردانش است.

شریف زاده درباره توسعه هنرستانها در سال تحصیلی جاری که پیش از این وعده آن داده شده بود، گفت: طبق دستور وزیر آموزش و پرورش، الویت پروژه های عمرانی با هنرستانهاست اما برای امسال مقرر شد که در مناطقی که کمبود هنرستان وجود دارد از فضای دبیرستانها استفاده شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه وزارت آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به این پرسش که "طرح آموزش یک مهارت به دانش آموزان رشته نظری در چه مرحله ای است؟" بیان کرد: جلسات کارشناسی متعددی پیرامون این مبحث شکل گرفته و در حال نهایی شدن است اما اجرای آن از تابستان سال 1391 آغاز می شود.

شریف زاده ادامه داد: علت اجرای آن در تابستان این است که باید آموزشها متراکم و مستمر باشد و نمی توانیم در طول سال تحصیلی که دانش آموزان دروس عادی خود را می خوانند، آموزش ها را دنبال کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش افزود: بیش از 200 مهارت برای آموزش به دانش آموزان رشته نظری انتخاب شده است که در کارگاههای هنرستانی به دانش آموزان ارائه می شود.

تا پیش از این مدارس شبانه روزی دارای رشته های نظری بودند و امکان آموزش رشته فنی و حرفه ای و کاردانش را نداشتند.