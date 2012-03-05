تصاویری از یک خودروی نامرئی/ عابران پیاده شگفت زده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان بر اساس این اصل که برای دیدن از میان یک جسم باید آنچه در پس آن قرار دارد را دید، سمت راننده یک خودروی مرسدس را با استفاده از لایه های LED پوشانده و دوربین دیجیتالی را در جهت مخالف خودرو نصب کردند.

دوربین از سمت پیاده رو تصویربرداری می کند و تصاویر ثبت شده به صورت زنده بر روی نمایشگری که بر روی سمت راننده خودرو نصب شده نمایش داده می شود. این رویکرد زیرکانه ابتکار دانشمندان دانشگاه توکیو بوده و این دانشمندان ابتکار خود را برای نمایش به آلمان بردند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، با حرکت دادن این خودروی ظاهرا نامرئی در خیابانهای هامبورگ و بر روی پل "باواریا" عابران پیاده از دیدن خودرو شگفت زده شدند:

دانشمندان برای نامرئی ساختن این خودرو از تکنیک استتار نوری استفاده کردند

دانشمندان ژاپنی برای نامرئی ساختن این خودرو نمایشگرهایی را در یک سمت و دوربین تصویربرداری را در سمت مخالف خودرو کار گذاشتند

دوربین تصویر سمت مخالف راننده را ثبت کرده و در زمان حقیقی بر روی نمایشگر پخش می کرد، به این شکل تصور دیده شدن صحنه پشت خودرو و نامرئی بودن آن به وجود می آمد

همه جای این خودرو به جز چرخهایش نامرئی به نظر می آیند

دیدن یک خودروی نامرئی در خیابانها عابران پیاده را شگفت زده کرده بود

مهندسان در حان نصب نمایشگر بر روی خودرو