شرایط انتخاب پرچمدار کاروان ایران در المپیک/ احتمال انتخاب ورزشکار زن زیاد است

اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ستاد تدارکاتی بازی‎های آسیایی و المپیک به شدت مشغول رسیدگی به برنامه‎های کاروان اعزامی به لندن و آماده‎سازی ورزشکاران این کاروان است اظهارداشت که به جز بستن ترکیب کاروان ایران و ثبت‏نام نهایی همه کارها انجام شده است فقط مانده انتخاب پرچمدار که سال آینده انجام می‎شود.

وی با یادآوری اینکه بازی‎های المپیک 2012 لندن از 6 مردادماه آغاز می‏شود، تصریح کرد: طبق آئین‎نامه بازی‏های المپیک دو ماه پیش از آغاز این بازی‎ها باید اسامی کاروان‎های اعزامی از هر کشور به ستاد برگزاری بازی‏ها اعلام شود. بدین ترتیب فهرست کاروان ایران باید اواخر اردیبهشت ماه به مسئولان بازی‌های لندن اعلام شود.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک یادآور شد: تقریبا بیشتر مسابقات انتخابی المپیک در رشته‌های مختلف برگزار شده است. اما این رقابت‌ها تا آخر خردادماه ادامه دارد. مثلا اینکه آخرین مسابقات انتخابی والیبال سالنی و ساحلی و چند ماده دوومیدانی خردادماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل فهرستی که اردیبهشت ماه از سوی کمیته ملی المپیک ایران به برگزارکنندگان بازی‌های المپیک لندن ارائه می‌شود نهایی نیست و احتمال تغییر تعداد سهمیه‌ها در آن وجود دارد. در صورتیکه از والیبال و دوومیدانی بتوانیم صاحب سهمیه شویم می‌توانیم آن را به فهرست اولیه اضافه کنیم. در این زمینه IOC با برگزار کنندگان بازی‌های لندن هماهنگ است و مشکلی پیش نمی‌آید.

رحیمی در پاسخ به این پرسش که " پرچمدار کاروان ایران چه زمانی به ستاد برگزاری بازی‌های المپیک لندن معرفی می‌شود؟"، گفت: به احتمال زیاد در اولین فهرستی که از ورزشکاران المپیکی ایران در اختیار ستاد برگزاری بازی‌های لندن قرار داده می‌شود، پرچمدار مشخص خواهد شد.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک ادامه داد: زمان ورود ورزشکار به دهکده بازی‌ها از ملاک‌های تعیین کننده برای انتخاب پرچمدار است. باید پرچمدار ایران از میان رشته‌هایی انتخاب شود که پیش از مراسم افتتاحیه وارد دهکده بازی‌ها می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این موضوع تاکنون بررسی‌های اولیه انجام شده و به نتایجی هم رسیده‌ایم. مثلا اینکه ورزشکاران تکواندو و کشتی شانسی برای پرچمدار شدن ندارند چون آنها از هفته دوم بازی‌ها وارد دهکده می‌شوند.

رحیمی به این پرسش که "امکان اینکه پرچمدار از رشته‌ای انتخاب شود که بعد از مراسم افتتاحیه به لندن سفر می‌کند اما پرچمدار زودتر از گروه تیمی خود وارد دهکده شود، وجود دارد؟"، اظهارداشت: خیر؛ به واقع در این زمینه پیشنهادهای زیادی شد مانند اینکه پرچمدار با اولین گروه اعزامی به لندن سفر کند و تا زمان ملحق شدن هم تیمی‌هایش در دهکده بماند یا اینکه پس از مراسم افتتاحیه دوباره به اردوی تیمش در ایران ملحق شود اما کادر فنی هیچ یک از تیم‌ها با این موضوع موافقت نکردند.

دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی با بیان اینکه در نظر گرفتن احتمال آسیب دیدگی و دور شدن ازهماهنگی تیمی دلیل مخالفت اعضای کادر فنی بود، تصریح کرد: بنابراین باید پرچمدار از میان رشته‌هایی انتخاب شود که پیش از مراسم افتتاحیه وارد لندن می‌شوند. ضمن اینکه توجه به برجستگی‎ها، ویژگی‌ها و سوابق ورزشکار هم در این انتخاب حائز اهمیت است چون در حین مراسم افتتاحیه از آنها یاد می‌شود.

اصغر رحیمی در پاسخ به این پرسش که "احتمال انتخاب پرچمدار از میان ورزشکاران زن چقدر است"، گفت: بعید نیست و حتی بالای 50 درصد احتمال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه بازی‎های المپیک پکن هما حسینی، ملی‎پوش تیم قایقرانی پرچمدار کاروان ایران بود.