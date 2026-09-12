به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز در اراک اظهار کرد: بهورزان در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و دروازه ورود مردم به نظام سلامت قرار دارند و با وجود شرایط دشوار خدمت، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی افزود: بهورزان در سخت‌ترین شرایط و با وجود محدودیت‌های موجود در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، در سنگر نخست خدمت‌رسانی حوزه بهداشت و درمان حضور دارند و فعالیت آنان موجب افتخار استان مرکزی و کشور است.

ابراهیمی با اشاره به پیگیری موضوع پرداختی بهورزان تصریح کرد: در دو سال گذشته، به‌ویژه در جریان بررسی بودجه سال جاری، در کمیسیون تلفیق توجه مناسبی به موضوع پرداختی‌ها صورت گرفت و حدود ۴۵ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق به افزایش مورد نظر رأی مثبت دادند.

وی ادامه داد: انتظار می رود در پیشنهاد بودجه سال ۱۴۰۶ نیز افزایش مورد نظر در حوزه پرداختی بهورزان لحاظ شود تا شاهد تغییرات مؤثری در وضعیت پرداختی این قشر باشیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پراکندگی مراکز و اماکن ارائه خدمات بهداشتی در استان مرکزی تاکید کرد: تعداد بهورزان و تعداد روستاها به‌تنهایی بیانگر گستره واقعی اماکن و مناطق محل خدمت نیست و به همین دلیل باید برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت بهورزان، راهکارهای جدیدی در نظر گرفته شود.

وی افزود: توسعه مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت خیرین و بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و افزایش بهره‌وری از ظرفیت بهورزان در سراسر استان کمک کند.

ابراهیمی بیان کرد: طی پنج ماه گذشته تقریباً ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی کشور محقق شده که این دستاورد می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های جدید در حوزه دارو و درمان باشد.

وی گفت: حمایت بیمه‌ای از دارو و خدمات درمانی و پرداخت مطالبات دولت به حوزه بیمه باید تداوم یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند پرداخت بدهی‌های دولت به حوزه بیمه‌ها در مسیر مناسبی قرار گرفته است تصریح کرد: با تداوم این روند، زمینه ارائه خدمات بهتر و پایدارتر در حوزه سلامت فراهم می شود.

وی گفت: ظرفیت خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های خصوصی می‌تواند به کمک حوزه بهداشت و درمان بیاید و روند توسعه و ارائه خدمات را با سرعت بیشتری دنبال کند.

ابراهیمی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ بهورز در مناطق مختلف تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک و در حدود ۲۷ مرکز بهداشت فعالیت دارند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده و اثرگذاری این قشر در ارائه خدمات سلامت به جامعه هدف است.

وی تاکید کرد: مسائل و مشکلات بهورزان در حوزه‌های پرسنلی، پرداخت حقوق، استخدام و سوابق خدمتی نیازمند پیگیری است و مجلس در این زمینه برای رفع مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: هماهنگی مجلس و وزارت بهداشت برای تقویت ظرفیت‌های حوزه سلامت استان مرکزی ادامه دارد.

وی گفت: بهورزان و کارکنان حوزه سلامت، پرچمداران خدمت‌رسانی و ارتقای سلامت جامعه هستند و باید از این ظرفیت بیش از پیش حمایت شود.