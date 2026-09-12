به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی روز جمعه (۲۰ شهریور) اعلام کرد که به دلیل پیشرفتنکردن روند پایاندادن به درگیریهای خاورمیانه و تأخیر در عادیشدن جریان نفت از سوی تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس تا سال ۲۰۲۷ و درنتیجه افزایش قیمت سوخت، تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال جاری بیش از انتظار کاهش مییابد.
این نهاد انرژی که مشاور کشورهای صنعتی است، در گزارش ماهانه خود پیشبینی کرد که عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز (معادل حدود ۶ درصد) کاهش یابد که نسبت به برآورد پیشین مبنی بر افت حدود ۴ درصدی افزایش داشته است.
افزونبراین، افزایش اختلال تردد کشتیها در خاورمیانه سبب شد قیمت نفت خام هفته گذشته برای نخستین بار از ماه مه، به مرز ۱۱۰ دلار برای هر بشکه نزدیک شود. آسیب به زیرساختهای انرژی به دلیل تنشهای خاورمیانه و درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین هم قیمت فرآوردههای نفتی را با رشد بیشتری روبهرو کرده است.
هرچند تقاضای سوخت به دلیل افزایش قیمتها رو به کاهش است، اما عرضه با سرعتی حتی بیشتر کاهش مییابد که این موضوع سبب برداشت بیسابقه از ذخیرهسازیها شده است. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که ذخیرهسازیهای جهان در ماه اوت با روزانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به پایینترین سطح از سال ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است.
آژانس بینالمللی انرژی با اشاره به نقش حیاتی ذخیرهسازیها در ایجاد تعادل در بازار، اعلام کرد: با کاهش ذخیرهسازیهای راهبردی و افت ظرفیت پالایش جهان به پایینترین حجم، بیش از هر زمان دیگری به حلوفصل تنشهای خاورمیانه و درگیریهای نظامی روسیه و اوکراین نیاز داریم تا از تشدید بیشتر کمبود عرضه در بازار جلوگیری شود.
کاهش تولید نفت عربستان به پایینترین حجم در بیش از سه دهه اخیر
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، آسیب به تأسیسات انرژی عربستان و تحریمهای تلافیجویانه آمریکا علیه ایران، تولید نفت اعضای ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) را کاهش داده، بهطوری که مقدار تولید روزانه اعضای این ائتلاف در ماه اوت با یکمیلیون و ۸۰۰ هزار بشکه به ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین اعلام کرد که عرضه روزانه نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت با افت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای به ۶ میلیون بشکه رسید که پایینترین حجم در بیش از سه دهه گذشته به شمار میرود.
کاهش بیش از انتظار تقاضا
در همین حال، تقاضای نفت به دلیل قیمتهای بیسابقه سوخت، بیش از حد انتظار رو به کاهش است. آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش مییابد که نسبت به پیشبینی پیشین این نهاد انرژی مبنی بر کاهش یکمیلیون و ۶۰۰ هزار بشکهای تقاضای روزانه افزایش داشته است.
بااینحال، اوپک همچنان پیشبینی میکند که تقاضای جهانی نفت در سال جاری افزایش یابد، هرچند روز پنجشنبه (۱۹ شهریور) برای پنجمین ماه پیاپی پیشبینی خود را کاهش داد. اوپک پیشبینی میکند که تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ میلادی ۳۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
هر دو نهاد انرژی پیشبینی میکنند که مصرف سوخت در سال آینده بار دیگر افزایش یابد.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که تقاضای روزانه سوخت در سال ۲۰۲۷ با رشد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکهای همراه باشد، درحالیکه اوپک افزایش ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکهای را برای سال آینده پیشبینی کرده است.
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