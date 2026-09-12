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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

نقش کلیدی قضات تجدیدنظر در ارتقای کیفیت احکام صادره

نقش کلیدی قضات تجدیدنظر در ارتقای کیفیت احکام صادره

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان بر نقش کلیدی قضات تجدیدنظر در ارتقای کیفیت احکام صادره تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در نشست با تعدادی از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر لرستان، ضمن تجلیل از تلاش‌های بی‌دریغ آنها در مسیر اجرای عدالت، بر اهمیت نقش کلیدی این قضات در ارتقای کیفیت احکام صادر شده تأکید کرد.

وی بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت در نظام قضایی و تمرکز بر ارتقای سطح کیفی رسیدگی‌ها تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اهمیت جایگاه دادگاه‌های تجدیدنظر در سلسله‌مراتب قضایی، بیان داشت: دادگاه‌های تجدیدنظر، به‌عنوان بازوی نظارتی و اصلاحی در مسیر اجرای عدالت، نقشی بی‌بدیل در جلوگیری از بروز خطا و تضمین حقوق شهروندان ایفا می‌کنند. دقت نظر و استناد به اصول و قواعد فقهی و قانونی در صدور آرای تجدیدنظر، می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی گردد.

علی‌محمدی با اشاره به‌ضرورت همسویی با برنامه‌های تحول قضایی، افزود: در راستای تحقق اهداف عدالت‌محوری، لازم است که روند رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بالایی صورت گیرد تا حقوق افراد به‌ویژه در پرونده‌های حساس، به بهترین نحو حفظ شود.

کد مطلب 6944738

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