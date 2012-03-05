به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی و فوریت‌های پزشکی ایلام از اعضای کمیته امداد، نجات و بهداشت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان به شمار می‌روند.

علی قاسم‌پور افزود: نظارت بر فروش، تهیه و پخش مواد غذایی، رستوران‌ها و ... برای رفاه حال مسافران ورودی به استان در نوروز 91 توسط اکیپ‌های بازرسی دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام انجام گرفته است.



وی با بیان این که طی تعطیلات نوروز در تمام بیمارستان‌ها جراح حضور داشته و آماده ارائه خدمات است، از آمادگی مراکز بهداشتی شهرستان‌ها برای ارائه خدمات، مرکز بهداشت استان و معاونت نظارت بر غذا و دارو برای نظارت بر امورات بهداشتی، غذایی و دارویی خبر داد.

این مسئول عنوان کرد: ایجاد 26 پایگاه جاده‌ای در کل استان، 9 پایگاه شهری، 2 ایستگاه سلامت ویژه نوروز در اماکن پرتردد و 3 ایستگاه در مرز مهران، سه راهی موسیان و سه راهی جندالله توسط فوریت‌های پزشکی استان پیش‌بینی شده است.

برگزاری 10 نمایشگاه معرفی جاذبه‌های گردشگری در ایلام

سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: نوروز فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های ایلام به مسافران و گردشگران ورودی به استان و ترغیب آن‌ها به سفر مجدد است .



علی قاسم‌پور افزود: با توجه به اهمیت جذب گردشگر، در جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری به همراه نمایشگاه اختصاصی فرش در قلعه والی ایلام پیش‌بینی شده است .



وی با بیان این که تمام تمهیدات لازم برای عرضه خدمات به گردشگران نوروزی استان اندیشیده شده است، تصریح کرد: استان ایلام به عنوان بخش مهمی از تمدن عیلام باستان دارای جاذبه‌های خاص و منحصر به فرد برای جلب گردشگر است .



این مسئول گفت: استان ایلام دارای جنگل‌های انبوه در مناطق کوهستانی ایلام، ایوان، شیروان چرداول، ملکشاهی و قسمت‌هایی از شهرستان‌های مهـران، دهلــــــــران و آبدانان است .



علی قاسم پور یادآور شد: همچنین وجود غارهای طبیعی فراوان در منطقه از جمله غار کنارتاریکه، طلسم ایوان، خفاش دهلران، انفجاری ایوان و غارهای کبوترلان زرین‌آباد بسیاری از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند .

برپایی چادرهای نماز در جاده‌های پرتردد ایلام

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: این کمیته با مسوولیت مدیرکل امور اجتماعی استانداری و اعضایی همچون اداره ‌کل میراث فرهنگی، اداره‌ کل ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شهرداری، بازرگانی و حوزه هنری تشکیل شده‌اند .



علی قاسم‌پور افزود: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تحویل سال نو و اجرای آیین سنتی، جشنواره‌های موسیقی، جنگ شادی، طنز، نمایشگاه‌های صنایع دستی و بازارچه‌های سنتی صورت گرفته است .



وی تصریح کرد: برپایی سفره هفت‌سین با به کارگیری هنرهای سنتی و بومی در نقاط مختلف استان و شهرستان‌ها و به وجود آوردن امکان حضور مسافران در کنار این سفره‌ها برنامه‌ریزی شده است .



وی ادامه داد: تجهیز، آماده‌سازی و افزایش ساعات کار موزه‌های استان، آماده‌سازی محوطه‌های تاریخی و فرهنگی در دستور کار این کمیته قرار دارند .



قاسم‌پور یادآور شد: برپایی ایستگاه‌های صلواتی و آماده‌سازی مساجد، حسینه‌ها، اماکن فرهنگی و مذهبی و اجرای برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام به شمار می‌روند .

برپایی 20 سیاه‌چادر محلی در مراکز گردشگری ایلام

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درصدد برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در این مراکز هستیم.



محمد نورالهی افزود: سیاه‌چادرهای محلی در مراکزی همچون پارک تفریحی چغاسبز، امامزاده حاج‌بختیار(ع) بخش چوار، امامزاده علی‌صالح(ع) مهران، منطقه تفریحی تجریان، تفریحگاه جنگلی ششدار، تخت‌خان و ... برپا می‌شوند.

وی اظهار داشت: سیاه‌چادرهای محلی با هدف معرفی زندگی عشایری و عرضه خدمات به گردشگران و مسافران ورودی به استان در تعطیلات نوروز 91 برپا خواهد شد.



نورالهی یادآور شد: 10 نمایشگاه در زمینه معرفی جاذبه‌های گردشگری و سوغات محلی و فرش دستباف استان در محل قلعه والی شهر ایلام، ورودی شهرهای سرابله، ایوان، آبدانان، شهر تاریخی سیمره در دره‌شهر، مهران، دهلران و ارکواز ملکشاهی و مجاورت امامزاده علی صالح(ع) برگزار می‌شود.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته از سوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ایلام، در ایام نوروز 20 ایستگاه صلواتی نیز در سطح استان راه‌اندازی می‌شود.

آماده‌سازی فضاهای شهری ایلام در آستانه نوروز

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: کمیته اسکان و خدمات با مسئولیت شهرداری و از اعضایی همچون میراث فرهنگی، هلال‌احمر، فرمانداری، آموزش و پرورش و بازرگانی تشکیل شده است .



محمد نورالهی افزود: پیش از فرارسیدن نوروز به وضعیت روشنایی شهر (پارک‌ها، کمپ‌ها و محورهای مواصلاتی) و همچنین تابلوهای معرفی مسیر، خیابان‌ها، اماکن و مراکز عمومی مهم رسیدگی خواهد شد .



وی افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت آب، برق، گاز و مخابرات استان به منظور آمادگی برای جلوگیری از هرگونه قطعی و خرابی و عرضه خدمات مربوط به مشترکین در ایام تعطیل صورت گرفته است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام ادامه داد: جمع آوری متکدیان و ساماندهی دستفروشان و عوامل سد معبر در دستور کار کمیته اسکان و خدمات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار دارد .



نورالهی یادآور شد: زیباسازی شهر از جمله آذین‌بندی، نورپردازی و رنگ‌آمیزی مبلمان شهری و هماهنگی با بانک‌ها برای رفع خرابی‌ خودپرداز‌ها و تامین نقدینگی از دیگر اقدامات کمیته مذکور برای مسافران نوروزی است .

آماده‌سازی کمپ‌ها و زائرسراهای ایلام

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با جایگاه‌های سوخت و ذخیره برای تامین سوخت متناسب با حجم مسافران و گردشگران ورودی استان در ایام نوروز صورت گرفته است .



محمد نورالهی با بیان این که هماهنگی با نانوایان و تعیین شیفت‌بندی برای آن‌ها صورت گرفته است، افزود: همچنین اقدامات لازم برای توزیع مناسب ارزاق عمومی به ویژه نان، میوه و سایر اقلام پر مصرف مسافران انجام شده است .



وی تصریح کرد: صدور دستور توقف حفاری‌ها و عملیات عمرانی، بازدید از تلفن‌های همگانی سطح شهر و جاده‌ها و رفع خرابی‌ آن‌ها، بازدید و بهسازی سرویس‌های بهداشتی عمومی سطح شهر و تعیین مکان‌هایی برای ایجاد پارکینگ موقت در ایام نوروز در دستور کار این کمیته است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام تصریح کرد: قرار است به همت کمیته اسکان و خدمات ستاد تسهیلات سفر ایلام نقاطی برای مراجعه سالخوردگان، اطفال و کودکان گمشده تحت عنوان امور گمشدگان تعیین شوند .



وی با بیان این که هماهنگی با جامعه هتلداران استان به منظور آماده‌سازی مراکز اقامتی به لحاظ کمی و کیفی صورت گرفته است، یادآور شد: در صورت لزوم از خوابگاه‌های دانشجویی و در شرایط بحرانی و نامساعد جوی از مساجد برای اقامت مسافران استفاده خواهند شد .



نورالهی با اشاره به بهره‌گیری از طرح‌ نوروزی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: نقاطی برای اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های خالی مراکز اقامتی به مسافران و گردشگران ورودی استان در نظر گرفته شده است