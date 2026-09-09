به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف ظهر چهارشنبه در جمع دانشگاهیان هرمزگان اظهار کرد: دانشگاه‌ها سال تحصیلی جدید را با قدرت آغاز می‌کنند و قاعده کلی وزارت علوم، حضوری بودن آموزش است، اما درباره نحوه فعالیت دانشگاه‌های هرمزگان باید شرایط استان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کارگروه مدیریت استانی دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن شرایط موجود و با مشورت شورای تأمین، درباره نحوه آغاز سال تحصیلی در هرمزگان تصمیم خواهد گرفت.

وزیر علوم با اشاره به برنامه وزارت علوم برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تصمیم گرفته‌ایم آغاز فعالیت دانشگاه‌ها را از استان مقاوم و سربلند هرمزگان دنبال کنیم؛ استانی که دانشگاهیان آن در شرایط دشوار، روحیه ایستادگی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند.

سیمایی‌صراف ادامه داد: معاونان وزارت علوم نیز برای حضور در دانشگاه‌های مختلف کشور تقسیم کار کرده‌اند تا ضمن ایجاد یک آغاز پرقدرت، بانشاط و امیدآفرین، مسائل و کمبودهای دانشگاه‌ها را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی در ادامه با محکوم کردن حمله به ایران اظهار کرد: حتی در شرایط جنگ نیز بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک وجود داشته باشد و هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان و رهبران سیاسی با هیچ‌یک از این اصول سازگار نیست.

وزیر علوم با تمجید از عملکرد مردم ایران در شرایط جنگی گفت: ملت ایران با حفظ آرامش و انسجام اجتماعی نشان داد که در شرایط سخت نیز از فرهنگ و تمدن خود فاصله نمی‌گیرد.

سیمایی‌صراف افزود: اداره کشور در شرایط جنگ، تحریم و فشارهای گسترده برای بسیاری از کشورها شگفت‌آور بود و مردم ایران با رفتار خود نشان دادند که تهدیدها نمی‌تواند زندگی اجتماعی و اداره کشور را مختل کند.

توسعه علمی، شرط بقای ایران

وی با تأکید بر نقش دانشگاه در آینده کشور گفت: توسعه علمی دیگر صرفاً پیش‌نیاز توسعه کشور نیست، بلکه امروز به شرط بقای ایران تبدیل شده است.

وزیر علوم ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد کشورهایی که پس از جنگ، علم، دانشگاه و فناوری را در اولویت قرار داده‌اند، توانسته‌اند سریع‌تر مسیر بازسازی و پیشرفت را طی کنند.

سیمایی‌صراف تصریح کرد: جنگ اخیر بیش از گذشته قدرت علم و فناوری را نشان داد و مشخص شد که جنگ امروز تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه فناوری‌ها و توانمندی‌های علمی نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارند.

وی افزود: دانشگاهیان کشور در جریان این تحولات نقش مهمی در حوزه دفاع و امنیت ایفا کردند و باید همین ظرفیت را در مسیر توسعه کشور نیز به کار گرفت.

وزیر علوم با بیان اینکه ایران خواهان جنگ نیست، گفت: این جنگ به کشور تحمیل شده و ما در حال دفاع هستیم؛ بنابراین باید دانشگاه را فعال نگه داریم و حتی در شرایط جنگی نیز ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش را دنبال کنیم.

هرمزگان باید از ظرفیت صنعت برای توسعه دانشگاه استفاده کند

سیمایی‌صراف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی هرمزگان اظهار کرد: این استان یکی از قطب‌های صنعتی کشور است و دانشگاه‌های آن باید ارتباط خود را با صنایع بیش از گذشته تقویت کنند.

وی افزود: قانون جدید، ظرفیت استفاده دانشگاه‌ها از اعتبار مالیاتی صنایع را فراهم کرده است و دانشگاه‌های هرمزگان باید از این فرصت برای توسعه زیرساخت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی استفاده کنند.

وزیر علوم با اشاره به پرداخت مالیات قابل توجه از سوی صنایع هرمزگان گفت: چرا همه منابع مالیاتی این استان باید به مرکز برود؟ بخشی از این ظرفیت می‌تواند برای توسعه دانشگاه‌ها و خود استان مورد استفاده قرار گیرد.

سیمایی‌صراف همچنین بر توسعه کارآموزی دانشجویان در صنایع تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت «بورس صنعت و مشاغل» استفاده کنند و با هماهنگی صنایع، آموزش دانشجویان را متناسب با نیاز بازار کار تنظیم کنند.

وی افزود: بر اساس ظرفیت قانونی موجود، امکان تغییر و تنظیم بخشی از دروس دانشگاهی متناسب با نیاز صنعت وجود دارد و دانشگاه‌ها می‌توانند تا سقف ۳۰ واحد درسی را با نیازهای واقعی صنعت هماهنگ کنند.

دانشگاه‌ها مهرماه حضوری آغاز به کار می‌کنند

وزیر علوم در ادامه درباره وضعیت دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید گفت: دانشگاه‌ها در مهرماه فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند و اصل بر آموزش حضوری است.

سیمایی‌صراف خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها حتی در تابستان نیز تعطیل نبوده‌اند؛ آزمایشگاه‌ها فعال بوده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز فعالیت‌های پژوهشی خود را ادامه داده‌اند.

وی افزود: تقویم رسمی آموزش عالی از نیمه دوم شهریورماه وارد مرحله اجرایی می‌شود و تا مهرماه فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها آغاز خواهد شد.

وزیر علوم تأکید کرد: اگر دانشگاهی در خط مقدم جنگ قرار داشته باشد و مستقیماً تحت تأثیر شرایط جنگی باشد، وضعیت آن به‌صورت ویژه بررسی خواهد شد.

سیمایی‌صراف درباره هرمزگان نیز گفت: کارگروه مدیریت استانی دانشگاه‌ها پیش از آغاز جنگ تشکیل شده و هدف از تشکیل آن، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط هر استان بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود اینکه اصل و قاعده بر حضوری بودن دانشگاه‌هاست، با توجه به شرایط متغیر موجود، نحوه آغاز سال تحصیلی در هرمزگان باید در کارگروه مدیریت استانی و با در نظر گرفتن شرایط استان و مشورت شورای تأمین مشخص شود.