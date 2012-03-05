آرای 72 کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسکو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی فرمانداری تبریزبا اعلام این خبر افزود: در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین‌نامه اجرایی آن، به اطلاع تمام اهالی حوزه‌ انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو می‌رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه 12 اسفند در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو برگزار شد.

جواد آهنگری افزود: از جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه 588432 بود که اشخاص زیر به ترتیب عبارتند از:

1- محمد حسین فرهنگی 188642 رای

2- مسعود پزشکیان 159501 رای

3- علیرضا منادی سفیدان 154388

4- رضا رحمانی 110857 رای

5- محمد اسماعیل سعیدی 105760 رای

6- میر هادی قره سید رومیانی 81619 رای

7- علی آجودان زاده 76607 رای

8- رسول جلیل زاده 75711 رای

9- عشرت شایق 72039 رای

10- روح الله جهانگیری 61644 رای

11- رحیم همزبان قراملکی 43153 رای

12- جمشید تقی‌زاده 35339 رای

13- ‌رسول جوانعلی‌آذر 33313 رای

14- بهزاد وکیلی ملک لو 32962 رای

15- محمدرضا بهروز 28651 رای

16- لطیف لطیفی 26282 رای

17- عباس رنجبر 24586 رای

18- مسعود برزگر جلالی 23151 رای

19- روح الله ایمانی یامچی 22584 اری

20- سید مهدی حمیم اسکوئی 17187 رای

21- بهلول حبیبی اصل 16759 رای

22- میکائیل صفا 16432 رای

23- محمد علی صدیقی علاء 14550 رای

24- مختار الهامی اصل 13783 رای

25- ایوب علی بابائی جباری 13653 رای

26- محمد جعفرزاده 13587 رای

27- مرجان تاج بخش تکمه داش 12471 رای

28- علیقلی علی عباسی 12427 رای

29- محمد باقر پشمی 11755 رای

30- افسانه نقیب زاده 10903 رای

31- مجتبی رمضانی 10123 رای

32- احمد شیخ الاسلامی 8325 رای

33- گلدسته زارعی 7909 رای

34- علیرضا اسماعیلی مازگر 7625 رای

35- محمد حسین زاده 7334 رای

36- عادل ملائی 7312 رای

37- محمد رسولی ساعی 6002 رای

38- حسین خانی مینق 5755 رای

39- سید حسین زمزم 5737 رای

40- فرهاد ملک پور فرسادی 5461 رای

41- اسماعیل وصالی شربیانی 4951 رای

42- علیرضا جاوید 4618 رای

43- محمد رضا علیزاده 4427 رای

44- احمد تقوی کارترپ 4387 رای

45- سلمان سلیمان زاده 3398 رای

46- علیرضا ارجمند 3279 رای

47- نوروز جاویدی 3231 رای

48- غلامحسن آهوئی 3163 رای

49- رحیم رستم نژاد اصلی 3034 رای

50- غلامحسین حسین پور توانا 3000 رای

51- احمد جوانشیر استیار 2939 رای

52- حسین صفری دیزجچراغی 2930 رای

53- یعقوب شیرزادی بناب 2824 رای

54- ابوالفضل نریمانی قورتلار 2802 رای

55- جعفر امیری 2682 رای

56- عباس نصیری زنگ آباد 2647 رای

57- محمد علی برادران 2575 رای

58- سعید برموده 2544 رای

59- علی نسودی ممقانی 2358 رای

60- علیرضا بهشتی روی 2279 رای

61- عبدالرحیم واعظی 2248 رای

62- میرزاده موسوی شبستری 2229 رای

63- قهرمان خوش روی 2156 رای

64- فرزاد برزگر جلیلی مقام 2155 رای

65- محمد مسجدی مولان 2155 رای

66- یداله محمد نبی 2057 رای

67- ناصرکاویانی نیا 2028 رای

68- فرامرز حیدرپور 1994 رای

69- کاوه حقوقی 1742 رای

70- علی النقی حسینی جدی 1392 رای

71- مرتضی حنیفه زاده 1347 رای

72- فرخ اختر یار آذر 1309

