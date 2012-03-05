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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

آرای 72 کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسکو اعلام شد

آرای 72 کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسکو اعلام شد

تبریز - خبرگزاری مهر: فرمانداری تبریز آرای 72 کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو را به تفکیک آرای اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی فرمانداری تبریزبا اعلام این خبر افزود: در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین‌نامه اجرایی آن، به اطلاع تمام  اهالی حوزه‌ انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو می‌رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه 12 اسفند در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو برگزار شد.

جواد آهنگری افزود: از جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه 588432  بود که اشخاص زیر به ترتیب عبارتند از:

1- محمد حسین فرهنگی 188642 رای
 
2-  مسعود پزشکیان 159501 رای
 
3- علیرضا منادی سفیدان 154388
 
4-   رضا رحمانی  110857 رای
 
5-   محمد اسماعیل سعیدی 105760 رای
 
6-   میر هادی قره سید رومیانی  81619 رای
 
7-   علی آجودان زاده 76607 رای
 
8-   رسول جلیل زاده 75711 رای
 
9-   عشرت شایق 72039 رای
 
10- روح الله جهانگیری 61644 رای
 
11-  رحیم همزبان قراملکی  43153 رای
 
12-  جمشید تقی‌زاده  35339 رای
 
13-  ‌رسول جوانعلی‌آذر  33313 رای
 
14-   بهزاد وکیلی ملک لو   32962 رای
 
15-  محمدرضا بهروز   28651 رای
 
16-  لطیف لطیفی  26282 رای
 
17-  عباس رنجبر  24586 رای
 
18-  مسعود برزگر جلالی  23151 رای
 
19-  روح الله ایمانی یامچی   22584 اری
 
20-  سید مهدی حمیم اسکوئی  17187 رای
 
21-  بهلول حبیبی اصل  16759 رای
 
22-  میکائیل صفا   16432 رای
 
23-  محمد علی صدیقی علاء  14550 رای
 
24-  مختار الهامی اصل  13783 رای
 
25-   ایوب علی بابائی جباری  13653 رای
 
26-  محمد جعفرزاده  13587 رای
 
27-   مرجان تاج بخش تکمه داش  12471 رای
 
28-  علیقلی علی عباسی   12427 رای
 
29-   محمد باقر پشمی   11755 رای
 
30-   افسانه نقیب زاده  10903 رای
 
31-  مجتبی رمضانی    10123 رای
 
32-   احمد شیخ الاسلامی   8325 رای
 
33-  گلدسته زارعی   7909 رای
 
34-  علیرضا اسماعیلی مازگر   7625 رای
 
35-  محمد حسین زاده  7334 رای
 
36-  عادل ملائی  7312 رای
 
37-  محمد رسولی ساعی  6002 رای
 
38-  حسین خانی مینق  5755 رای
 
39-   سید حسین زمزم  5737 رای
 
40-  فرهاد ملک پور فرسادی  5461 رای
 
41-   اسماعیل وصالی شربیانی  4951 رای
 
42-   علیرضا جاوید  4618 رای
 
43-   محمد رضا علیزاده   4427 رای
 
44-   احمد تقوی کارترپ   4387 رای
 
45- سلمان سلیمان زاده  3398 رای
 
46- علیرضا ارجمند  3279 رای
 
47- نوروز جاویدی  3231 رای
 
48- غلامحسن آهوئی  3163 رای
 
49- رحیم رستم نژاد اصلی  3034 رای
 
50-  غلامحسین حسین پور توانا   3000 رای
 
51- احمد جوانشیر استیار  2939 رای
 
52- حسین صفری دیزجچراغی  2930 رای
 
53-  یعقوب شیرزادی بناب  2824 رای
 
54-  ابوالفضل نریمانی قورتلار  2802 رای
 
55-  جعفر امیری   2682 رای
 
56-  عباس نصیری زنگ آباد  2647 رای
 
57-  محمد علی برادران  2575 رای
 
58- سعید برموده 2544 رای
 
59- علی نسودی ممقانی  2358 رای
 
60-  علیرضا بهشتی روی  2279 رای
 
61- عبدالرحیم واعظی 2248 رای
 
62-  میرزاده موسوی شبستری  2229 رای
 
63- قهرمان خوش روی  2156  رای
 
64- فرزاد برزگر جلیلی مقام  2155 رای
 
65- محمد مسجدی مولان  2155 رای
 
66- یداله محمد نبی 2057 رای
 
67- ناصرکاویانی نیا   2028 رای
 
68- فرامرز حیدرپور 1994 رای
 
69- کاوه حقوقی  1742 رای
 
70-  علی النقی حسینی جدی  1392 رای
 
71- مرتضی حنیفه زاده 1347 رای
 
72- فرخ اختر یار آذر 1309
 
کد مطلب 1552522

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