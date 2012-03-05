آرای 72 کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسکو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر روابط عمومی فرمانداری تبریزبا اعلام این خبر افزود: در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آییننامه اجرایی آن، به اطلاع تمام اهالی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو میرساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه 12 اسفند در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو برگزار شد.
جواد آهنگری افزود: از جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه 588432 بود که اشخاص زیر به ترتیب عبارتند از:
1- محمد حسین فرهنگی 188642 رای
2- مسعود پزشکیان 159501 رای
3- علیرضا منادی سفیدان 154388
4- رضا رحمانی 110857 رای
5- محمد اسماعیل سعیدی 105760 رای
6- میر هادی قره سید رومیانی 81619 رای
7- علی آجودان زاده 76607 رای
8- رسول جلیل زاده 75711 رای
9- عشرت شایق 72039 رای
10- روح الله جهانگیری 61644 رای
11- رحیم همزبان قراملکی 43153 رای
12- جمشید تقیزاده 35339 رای
13- رسول جوانعلیآذر 33313 رای
14- بهزاد وکیلی ملک لو 32962 رای
15- محمدرضا بهروز 28651 رای
16- لطیف لطیفی 26282 رای
17- عباس رنجبر 24586 رای
18- مسعود برزگر جلالی 23151 رای
19- روح الله ایمانی یامچی 22584 اری
20- سید مهدی حمیم اسکوئی 17187 رای
21- بهلول حبیبی اصل 16759 رای
22- میکائیل صفا 16432 رای
23- محمد علی صدیقی علاء 14550 رای
24- مختار الهامی اصل 13783 رای
25- ایوب علی بابائی جباری 13653 رای
26- محمد جعفرزاده 13587 رای
27- مرجان تاج بخش تکمه داش 12471 رای
28- علیقلی علی عباسی 12427 رای
29- محمد باقر پشمی 11755 رای
30- افسانه نقیب زاده 10903 رای
31- مجتبی رمضانی 10123 رای
32- احمد شیخ الاسلامی 8325 رای
33- گلدسته زارعی 7909 رای
34- علیرضا اسماعیلی مازگر 7625 رای
35- محمد حسین زاده 7334 رای
36- عادل ملائی 7312 رای
37- محمد رسولی ساعی 6002 رای
38- حسین خانی مینق 5755 رای
39- سید حسین زمزم 5737 رای
40- فرهاد ملک پور فرسادی 5461 رای
41- اسماعیل وصالی شربیانی 4951 رای
42- علیرضا جاوید 4618 رای
43- محمد رضا علیزاده 4427 رای
44- احمد تقوی کارترپ 4387 رای
45- سلمان سلیمان زاده 3398 رای
46- علیرضا ارجمند 3279 رای
47- نوروز جاویدی 3231 رای
48- غلامحسن آهوئی 3163 رای
49- رحیم رستم نژاد اصلی 3034 رای
50- غلامحسین حسین پور توانا 3000 رای
51- احمد جوانشیر استیار 2939 رای
52- حسین صفری دیزجچراغی 2930 رای
53- یعقوب شیرزادی بناب 2824 رای
54- ابوالفضل نریمانی قورتلار 2802 رای
55- جعفر امیری 2682 رای
56- عباس نصیری زنگ آباد 2647 رای
57- محمد علی برادران 2575 رای
58- سعید برموده 2544 رای
59- علی نسودی ممقانی 2358 رای
60- علیرضا بهشتی روی 2279 رای
61- عبدالرحیم واعظی 2248 رای
62- میرزاده موسوی شبستری 2229 رای
63- قهرمان خوش روی 2156 رای
64- فرزاد برزگر جلیلی مقام 2155 رای
65- محمد مسجدی مولان 2155 رای
66- یداله محمد نبی 2057 رای
67- ناصرکاویانی نیا 2028 رای
68- فرامرز حیدرپور 1994 رای
69- کاوه حقوقی 1742 رای
70- علی النقی حسینی جدی 1392 رای
71- مرتضی حنیفه زاده 1347 رای
72- فرخ اختر یار آذر 1309
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