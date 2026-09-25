پیروزی پالایش نفت بندرعباس و شکست فولاد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر جمعه سوم مهرماه با برگزاری همزمان دیدارهای این هفته در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد و دو نماینده هرمزگان به مصاف حریفان خود رفتند.

پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر این شهر میزبان فولاد زرند ایرانیان بود و در نیمه نخست نمایشی مقتدرانه داشت. شاگردان افضل با گل‌های امیرحمزه صدیق‌زاده، مرتضی فرزانیان و محمدحسین بازیار سه بار دروازه میهمان را باز کردند تا با برتری سه بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز علی میرزایی چهارمین گل پالایش نفت بندرعباس را به ثمر رساند و فولاد زرند ایرانیان تنها یکی از گل‌های خورده را جبران کرد تا نماینده هرمزگان در نهایت با نتیجه چهار بر یک به پیروزی برسد.

در دیگر دیدار فولاد هرمزگان در تبریز میهمان مس سونگون ورزقان بود. نماینده هرمزگان ابتدا با گل خلیل بارانی از میزبان پیش افتاد، اما مس سونگون در ادامه دو گل به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری دو بر یک تیم میزبان به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز مس سونگون ورزقان یک بار دیگر موفق به گلزنی شد تا این دیدار در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود نماینده تبریز خاتمه یابد و فولاد هرمزگان دومین شکست خود در فصل جاری لیگ برتر فوتسال را تجربه کند.

با پایان دیدارهای هفته ششم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به گهرزمین سیرجان در رده دوم جدول قرار گرفت. فولاد هرمزگان نیز با ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی باقی ماند.

در هفته هفتم این رقابت‌ها که روز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود، فولاد هرمزگان از ساعت ۱۶ در خانه میزبان گهرزمین سیرجان صدرنشین جدول خواهد بود و پالایش نفت بندرعباس نیز در دیداری خارج از خانه به مصاف پالایش نفت شازند می‌رود.