سرهنگ علی مهدیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا و شهدای سلامت اظهار کرد: باید از روح بلند شهدا برای پیمودن مسیر آنان و پاسداری از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی استمداد بطلبیم و یاد و نام این قهرمانان را برای نسلهای آینده زنده نگه داریم.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره دفاع مقدس افزود: امام راحل فرمودند که ملت ایران در جنگ هشتساله ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکست.
وی ادامه داد: دفاع مقدس به ما آموخت که چگونه میتوان با تکیه بر توان داخلی و ظرفیتهای ملی در برابر قدرتهایی که خود را ابرقدرت جهان میدانستند، ایستادگی کرد.
ملت ایران آغازگر جنگ نبود
مهدیپور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبود، گفت: با تحمیل جنگ به کشور، ملت ایران با هدایت امام خمینی (ره)، حضور مردم و مجاهدت نیروهای مسلح در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک میهن به تصرف دشمن درآید.
وی تصریح کرد: دفاع مقدس در شرایط دشواری به ملت ایران تحمیل شد و در آن دوران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین در ابتدای مسیر سازمانی و عملیاتی خود قرار داشتند و کشور نیز با محدودیتها و تنگناهای فراوانی روبهرو بود.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود افزود: با وجود این شرایط، رزمندگان اسلام با اتکا به ایمان، اراده، توان داخلی و حمایت مردم توانستند در برابر دشمن ایستادگی کنند.
وی تصریح کرد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب، فداکاری شهدا، ایستادگی مردم و مجاهدت نیروهای مسلح است و دفاع مقدس نشان داد ملت ایران میتواند با اتکا به ظرفیتهای داخلی و حفظ وحدت در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای بزرگ ایستادگی کند.
مقابله با تروریسم، تهدید را از مرزهای ایران دور کرد
مهدیپور با اشاره به تحولات منطقه و مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری اظهار کرد: امام شهید تأکید داشتند اگر جمهوری اسلامی با داعش و گروههای تکفیری در سوریه مقابله نکند، باید در همدان و دیگر شهرهای کشور با آنان مواجه شود.
وی افزود: حضور نیروهای مدافع حرم و جریان مقاومت در خارج از مرزها موجب شد تهدید از مرزهای کشور دور بماند و دشمن نتواند تعرضی نسبت به ایران داشته باشد.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود نقش رسانهها در مقابله با داعش و گروههای تکفیری را نیز مهم دانست و گفت: رسانهها در آگاهیبخشی و تقویت روحیه عمومی نقش مؤثری داشتند و خبرنگاران و فعالان رسانهای امروز نیز در خط مقدم روایتگری قرار دارند.
وی ادامه داد: وظیفه فعالان رسانهای، تبیین واقعیتها، انعکاس دستاوردهای ملت ایران و انتقال پیام مقاومت و ایستادگی به جامعه است.
حضور مستمر مردم لنگرود جلوهای از همبستگی ملی است
مهدیپور با اشاره به حضور مردم شهرستان لنگرود در تجمعات مختلف گفت: طی حدود هفت ماه گذشته، مردم در پنج نقطه شهرستان در تجمعات روزانه و شبانه حضور یافتند و در برخی ایام این تجمعات در سه نوبت صبح، عصر و شب برگزار شد.
وی افزود: این حضور، یک تجمع مقطعی و محدود نبود، بلکه جلوهای از حضور مستمر، آگاهانه و مسئولانه مردم را به نمایش گذاشت.
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ شب از آغاز جنگی که بر کشور تحمیل شد میگذرد، گفت: حضور مردم در تمام این ایام مشهود بوده و این حضور نشاندهنده عمق باور، اراده و تعهد آنان نسبت به آرمانها و ارزشهایشان است.
وی ادامه داد: مردم شهرستان لنگرود با حضور مستمر خود نشان دادند پیوند آنان با مسیر انقلاب و اهداف نظام، عمیق و ریشهدار است.
مهدیپور با بیان اینکه حضور مردم حامل پیام پایداری و استقامت است، اظهار کرد: ایمان مردم با گذشت زمان کاهش پیدا نکرده و آنچه در شهرستان لنگرود شاهد آن هستیم، جلوهای از وحدت و همبستگی مردمی است.
وی اضافه کرد: این همدلی سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود و میتواند مسیر پیشرفت و تعالی را هموارتر کند.
«رهبری، وحدت ملی و اقتدار دفاعی» پشتوانه امنیت کشور است
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با تأکید بر نقش رهبری در هدایت جامعه گفت: کشور در آغاز فصل جدیدی قرار دارد و رهبری با تکیه بر ارزشها، تجربه و اعتماد مردم میتواند مسیر پیشرفت و تعالی کشور را ادامه دهد.
وی افزود: حضور مردم نشاندهنده عزم آنان برای ادامه مسیر پیشرفت، عدالت، عزت ملی و استقلال است و این مسیر با همدلی و همکاری اقشار مختلف جامعه با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
مهدیپور با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع حساس همواره حضوری تعیینکننده داشتهاند، اظهار کرد: حضور امروز مردم در صحنه، ادامه همان روحیه و اراده دوران دفاع مقدس است.
وی اقتدار دفاعی را از ارکان امنیت و ثبات کشور دانست و گفت: آمادگی نیروهای مسلح با هدف تهدید دیگران نیست، بلکه برای حفظ امنیت و آرامش مردم، صیانت از مرزها و دفاع از منافع ملی دنبال میشود.
خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار در اولویت بسیج است
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با تأکید بر اینکه خدمت به مردم، بهویژه در مناطق کم برخوردار، از اولویتهای سپاه و بسیج است، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ناحیه مقاومت بسیج لنگرود افتخار دارد در کنار مردم حضور داشته باشد و برای محرومیت زدایی، سازندگی و امیدآفرینی تلاش کند.
وی افزود: نیروهای جهادی با روحیه مسئولیت پذیری در این مسیر گام برمیدارند و مجموعه سپاه و بسیج در کنار مسئولان و دستگاههای اجرایی خود را خادم مردم میداند.
مهدیپور تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی، مشارکت مردم و خیران میتوان برای رفع مشکلات، تقویت زیرساختها و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق کم برخوردار گامهای مؤثرتری برداشت.
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