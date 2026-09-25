رسانه های صهیونیستی: سخنرانی نتانیاهو عمق انزوای اسرائیل را نشان داد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، ر سانههای رژیم صهیونیستی عمدتاً نگاهی منفی نسبت به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشتند. روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحرونوت» سخنرانی نتانیاهو را تهاجمی، متکبرانه و فاقد هرگونه چشمانداز واقعی توصیف کرد و نوشت که نتانیاهو با جهانی سخن میگفت که دیگر قادر به شنیدن حرفهای او نیست.
این روزنامه با بررسی متن سخنرانی و تحلیلهای مربوط به آن، اظهارات تند نتانیاهو نسبت به خروج هیئتهای بینالمللی را بازتاب داد.
رسانههای عبری به صحنه خروج دستهجمعی هیئتهای دیپلماتیک در لحظه رفتن نتانیاهو به روی جایگاه اشاره کردند و آن را دلیلی بر عمق انزوای بینالمللی که تلآویو با آن مواجه است، دانستند.
چندین روزنامه و وبسایت خبری عبری زبان اعلام کردند که سخنرانی نتانیاهو اساساً خطاب به جامعه صهیونیستی و برای بهرهبرداری انتخاباتی بوده است. روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نوشت که استفاده نتانیاهو از لحن آتشین، با هدف ساخت کلیپهای ویدیویی برای استفاده بعدی در کمپینهای تبلیغات انتخاباتی حزب لیکود صورت گرفته است.
«یدیعوت» افزود که عدم دیدار با مقامات دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ و کوتاه کردن مدت سفر به چند ساعت، باعث شد تا این تریبون بینالمللی بیش از آنکه یک سفر دیپلماتیک استراتژیک باشد، به یک جشنواره انتخاباتی خطاب به مخاطبان داخلی شباهت داشته باشد.
روزنامه عبری «هاآرتص» با انتقاد از ابعاد مختلف این سفر، بر هشدارهای امنیتی منجر به کاهش مدت سفر نتانیاهو و فقدان چشمانداز سیاسی برای پس از جنگ و تأثیر آن بر روابط بینالمللی رژیم صهیونیستی متمرکز شد.
وبسایت «تایمز آو اسرائیل» اشاره کرد که سخنرانی نتانیاهو چند هفته پیش از انتخابات اسرائیل انجام شد و به گونهای طراحی شده بود که با نیاز نتانیاهو برای بازپسگیری ابتکار عمل سیاسی و معرفی خود به عنوان «تنها مدافع اسرائیل در برابر جهان» همخوانی داشته باشد تا نبرد انتخاباتی را حول محور شخصیت و رهبری او شکل دهد.
با این وجود، تریبون های وابسته به راست گرایان افراطی رژیم صهیونیستی، به تعریف و تمجید از این سخنرانی جنجالی پرداخته و آن را نمایش قدرت و ایستادگی نتانیاهو دانستند.
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