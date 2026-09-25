  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

تصادف در محور مشهد-سرخس منجر به یک فوتی و ۳ مصدوم شد

تصادف در محور مشهد-سرخس منجر به یک فوتی و ۳ مصدوم شد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از تصادف یک دستگاه ساینا با کامیون در محور مشهد- سرخس که منجر به یک فوتی و سه مصدوم شد، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی، از وقوع یک فقره تصادف بین خودروی ساینا و کامیون در محور مشهد – سرخس خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه در ۱۰ کیلومتری مشهد، حوالی روستای تنگلشور رخ داده است. در این تصادف، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: نیروهای نجات از ایستگاه ۴۹ به همراه آتش‌نشانی شهر رضویه در محل حاضر شدند و عملیات امداد و رهاسازی را انجام دادند. همچنین هلال احمر، پلیس و سایر نیروهای امدادی نیز در محل حادثه حضور داشتند.

اسدی خاطرنشان کرد: مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6958291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها