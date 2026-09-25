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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

سرهنگ رضایی: حضور مردم پشتوانه اقتدار ایران در عرصه بین‌المللی است

سرهنگ رضایی: حضور مردم پشتوانه اقتدار ایران در عرصه بین‌المللی است

رودسر- فرمانده سپاه ناحیه رامسر حضور مردم در صحنه را نشانه عزت و شرافت ملت ایران دانست و گفت: این حضور پشتوانه‌ای برای دفاع از حقوق ملت در عرصه‌های بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود رضایی عصر جمعه در مراسم یادواره ۱۳ شهید والامقام روستای چایخانسر بخش چابکسر شهرستان رودسر، با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان از هرگونه عجز و ناتوانی در برابر دشمنان قسم‌خورده انقلاب و نظام اظهار کرد: مسئولان به خاطر خون پاک شهدا حق عجز و ناتوانی در برابر دشمنان را ندارند.

وی افزود: دشمنان از بروز چنین روحیه‌ای در میان مسئولان انگیزه مضاعف پیدا می‌کنند و تلاش دارند از این طریق زمینه وارد کردن ضربه نهایی به نظام جمهوری اسلامی را فراهم کنند.

فرمانده سپاه ناحیه رامسر با بیان اینکه ملت ایران امروز در موضع ضعف و درماندگی قرار ندارد، تصریح کرد: ملت ایران در موضع عزت و شرافت قرار دارد و آنچه اهمیت دارد این است که هر فردی وظیفه و تکلیف خود را به درستی بشناسد و برای انجام آن اقدام کند.

پیام شهدا، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است

رضایی پیام شهدا را ایستادگی در برابر ظالمان و مستکبران عنوان کرد و گفت: همه ما در قبال خون شهدا رسالت بزرگی بر عهده داریم و باید با قوت و صلابت راه شهدا را ادامه دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وصیت‌نامه شهدا افزود: وصیت‌نامه شهدا یک سند زنده و ارزشمند برای نسل‌های مختلف است و نباید اجازه داد این اسناد ارزشمند به فراموشی سپرده شوند.

جمهوری اسلامی در موضع عزت و اقتدار قرار دارد

فرمانده سپاه ناحیه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود جمهوری اسلامی ایران را کشوری مقتدر و باصلابت در منطقه دانست و بیان کرد: امروز ملت‌های آزاده جهان نگاه خود را به جمهوری اسلامی ایران معطوف کرده‌اند.

رضایی همچنین حضور مردم در صحنه را نشانه عزت و شرافت ملت ایران عنوان کرد و گفت: به برکت حضور مردم در میدان و خیابان است که رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شجاعت و صلابت سخنرانی می‌کند و از حقانیت و مظلومیت ملت ایران دفاع می‌کند.

در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ۱۳ شهید والامقام روستای چایخانسر بخش چابکسر شهرستان رودسر برگزار شد، جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

کد مطلب 6958288

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