به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود رضایی عصر جمعه در مراسم یادواره ۱۳ شهید والامقام روستای چایخانسر بخش چابکسر شهرستان رودسر، با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان از هرگونه عجز و ناتوانی در برابر دشمنان قسمخورده انقلاب و نظام اظهار کرد: مسئولان به خاطر خون پاک شهدا حق عجز و ناتوانی در برابر دشمنان را ندارند.
وی افزود: دشمنان از بروز چنین روحیهای در میان مسئولان انگیزه مضاعف پیدا میکنند و تلاش دارند از این طریق زمینه وارد کردن ضربه نهایی به نظام جمهوری اسلامی را فراهم کنند.
فرمانده سپاه ناحیه رامسر با بیان اینکه ملت ایران امروز در موضع ضعف و درماندگی قرار ندارد، تصریح کرد: ملت ایران در موضع عزت و شرافت قرار دارد و آنچه اهمیت دارد این است که هر فردی وظیفه و تکلیف خود را به درستی بشناسد و برای انجام آن اقدام کند.
پیام شهدا، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است
رضایی پیام شهدا را ایستادگی در برابر ظالمان و مستکبران عنوان کرد و گفت: همه ما در قبال خون شهدا رسالت بزرگی بر عهده داریم و باید با قوت و صلابت راه شهدا را ادامه دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به وصیتنامه شهدا افزود: وصیتنامه شهدا یک سند زنده و ارزشمند برای نسلهای مختلف است و نباید اجازه داد این اسناد ارزشمند به فراموشی سپرده شوند.
جمهوری اسلامی در موضع عزت و اقتدار قرار دارد
فرمانده سپاه ناحیه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود جمهوری اسلامی ایران را کشوری مقتدر و باصلابت در منطقه دانست و بیان کرد: امروز ملتهای آزاده جهان نگاه خود را به جمهوری اسلامی ایران معطوف کردهاند.
رضایی همچنین حضور مردم در صحنه را نشانه عزت و شرافت ملت ایران عنوان کرد و گفت: به برکت حضور مردم در میدان و خیابان است که رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شجاعت و صلابت سخنرانی میکند و از حقانیت و مظلومیت ملت ایران دفاع میکند.
در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ۱۳ شهید والامقام روستای چایخانسر بخش چابکسر شهرستان رودسر برگزار شد، جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
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