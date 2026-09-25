به گزارش خبرنگار مهر، علی افضل عصر جمعه پس از پیروزی پالایش نفت بندرعباس مقابل فولاد زرند ایرانیان، اظهار کرد: از تماشاگران و مردم خوب هرمزگان و بندرعباس که از ابتدای مسابقه تیم را تشویق و حمایت کردند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: ما بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم سه گل به ثمر برسانیم، اما متأسفانه پس از گلزنی تیم کمی عقب نشست و انگیزه لازم برای ادامه بازی هجومی را از دست داد.

سرمربی پالایش نفت بندرعباس، ادامه داد: باید با بازیکنان صحبت کنیم تا این شرایط اصلاح شود. وقتی می‌توانیم مانند ابتدای بازی راحت و روان بازی کنیم و سه گل به ثمر برسانیم، باید همین روند را در ادامه مسابقه نیز حفظ کنیم.

افضل، تصریح کرد: نباید پس از گلزنی عقب بنشینیم و اجازه دهیم تیم مقابل فشار بیشتری وارد کند. تلاش می‌کنیم این ایراد را برطرف کنیم تا تیم بتواند بازی بهتری ارائه دهد و تماشاگران نیز از عملکرد پالایش نفت بیشتر لذت ببرند.