به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ مسعود پزشکیان روز جمعه؛ سوم مهرماه در پیامی درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت و در پیامی نوشت: درگذشت زنده‌یاد احمد ناطق‌نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های باسابقه عرصه مدیریت ورزش کشور را به خاندان محترم ناطق‌نوری، به‌ویژه حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای علی‌اکبر ناطق‌نوری و همه بستگان و دوستداران ایشان، تسلیت می‌گویم.

رئیس جمهور در این پیام افزود: آن مرحوم سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به مردم و کشور سپری کرد و افزون بر حضور موثر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، سال‌ها مدیریت فدراسیون بوکس را عهده‌دار بود و برای توسعه و اعتلای بوکس کشور، نقش‌ ماندگاری ایفا کرد.

پزشکیان در این پیام خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی و برای خانواده محترم و عموم بازماندگانش سلامتی، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.

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