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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

رئیس جمهور درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ مسعود پزشکیان روز جمعه؛ سوم مهرماه در پیامی درگذشت احمد ناطق‌نوری را تسلیت گفت و در پیامی نوشت: درگذشت زنده‌یاد احمد ناطق‌نوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های باسابقه عرصه مدیریت ورزش کشور را به خاندان محترم ناطق‌نوری، به‌ویژه حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای علی‌اکبر ناطق‌نوری و همه بستگان و دوستداران ایشان، تسلیت می‌گویم.

رئیس جمهور در این پیام افزود: آن مرحوم سالیان طولانی از عمر خویش را در خدمت به مردم و کشور سپری کرد و افزون بر حضور موثر در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، سال‌ها مدیریت فدراسیون بوکس را عهده‌دار بود و برای توسعه و اعتلای بوکس کشور، نقش‌ ماندگاری ایفا کرد.

پزشکیان در این پیام خاطرنشان کرد: از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و رضوان الهی و برای خانواده محترم و عموم بازماندگانش سلامتی، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.
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کد مطلب 6958294

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