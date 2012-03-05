13 هزار فرقه نوظهور در جهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش عشقی ظهر دوشنبه در همایش شناخت عرفان های نوظهور در دانشگاه مازندران افزود: شبکه آماری اینفور که به شناسایی جنبش های نوپدید معنوی و ثبت آن می پردازد، 90 جنبش را در سال 1990 به ثبت رساند.

وی افزود: این در حالی است که در کمتر از 20 سال در سال 2010 این شبکه 10 هزار جنبش را در سراسر دنیا شناسایی و ثبت کرد.

عشقی اظهار داشت: از مهم ترین علل پیدایش عرفان های نو ظهور، شرقی شدن غرب و غربی شدن شرق است، یعنی آمدن مدرنیته از غرب به شرق و جدایی میان مدرنیته و سنت دینی و رفتن عرفان و معنویت شرقی به غرب است.

دبیر موسسه عملی فرهنگی بهداشت معنوی بیان داشت: تبلیغات وسیع غرب و القای فرهنگ متناسب با زندگی غربی با هجوم شبکه های ماهواره ای، جا انداختن یک رفتار و استفاده از آن یکی از شیوه های انتقال مفاهیم با استفاده از ابزار تبلیغات روز و وسایل در دسترس مردم است.

عشقی افزود: بعد از ایجاد رفتار خاص، عقیده و تفکر متناسب با آن رفتار را ارائه می دهند و در این حالت مخاطب به علت انجام آن رفتار، عقیده متناسب با آن را راحت تر می پذیرد.

وی با اشاره به نیاز انسان به معنویت گفت: نیاز به معنویت از مهم ترین نیازهای امروز بشری بوده و عرفان های نو ظهور زمانی می توانند بروز کنند که معنویت ضعیف باشد و اگر معنویت اصیل ارائه نشود، عرفان های کاذب پدید می آید.