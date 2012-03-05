ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی البرز آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام آمادگی ستاد تسهیلات نوروزی استان البرز برای استقبال از مسافران نورزی، از تشکیل دومین جلسه هماهنگی این ستاد خبر داد.



وی گفت: طی هماهنگی های انجام شده، شهرداری کرج آذین بندی و پاکسازی شهر و معابر را شروع کرده و ورودی و خروجی های شهر پاکسازی شده است.



وی با بیان اینکه پایگاههای هلال احمر و اورژانس نیز در نقاط مختلف شهر جاگذاری شده اند، جاده چالوس، اتوبان کرج- تهران و اتوبان کرج- قزوین را از جمله این نقاط برشمرد.



افضلی همچنین با اشاره به هماهنگی های انجام شده با مدیرکل آموزش و پرورش استان از تجهیز مدارس برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: تدابیر لازم برای این منظور در نظر گرفته شده است و امسال علاوه بر فرهنگیان سایر مسافران نیز امکان اقامت در مدارس را دارند.



معاون عمرانی استانداری البرز همچنین تاکید کرد که کلیه عملیات ترافیکی از 25 اسفند تا 15 فروردین در معابر شهرها ممنوع است و شهرداری در صورت مشاهده مصالح ساختمانی به جمع آوری آنها اقدام می کند.



وی گفت: همچنین در ایام نوروز اداره کل میراث فرهنگی در قالب تورهای یک روزه مناطق دیدنی و آثار تاریخی و نقاط مذهبی استان را معرفی می کند.



افضلی افزود: تهیه بروشورهای معرفی نقاط تاریخی و مذهبی و نقشه استان از دیگر اقداماتی است که این اداره انجام داده است.

افضلی همچنین از بهبود اتوبوسهای برون و درون شهری در آستانه نوروز خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم به منظور ارائه خدمات مطلوب برای مسافران عبوری و مسافرانی که قصد اقامت در استان البز را دارند انجام شده است.