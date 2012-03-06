حجت الاسلام محسن قرائتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه انس با قرآن و اسلام در جامعه باید بیشتر شود، اظهار داشت: غصه ما این است که با اسلام رفیق نیستیم، توجه به قرآن را باید جدی گرفت و در کنار آن باید به نهج البلاغه توجه داشته باشیم.



وی با تاکید بر اینکه فرهنگ انس با قرآن و اسلام باید در جامعه بیشتر فراهم شود، اضافه کرد: بودجه فرهنگی و افراد دلسوز وجود دارد بنابراین باید به این کار ورود پیدا کنیم.



وی با اشاره به اینکه امروزه دنیا تشنه است و شرایط بسیار حساس است، افزود: کرج مهاجر پذیر و فرهنگ های متفاوت است که دشمن در این مکان ها بیشتر سرمایه گذاری و نفوذ می کنند.



رئیس ستاد اقامه نماز ادامه داد: از اول انقلاب تاکنون حتی یک فیلم هم ندیده ام، وقتی از عمر خود استفاده نمی کنیم هستی را به تاراج داده ایم.



وی با انتقاد از اینکه صدها شهرک مسکونی داریم که مسجد ندارند، اظهار داشت: در برخی از علوم به غرب و شرق مراجعه می کنیم که نباید این کار را کرد به دلیل غرب و شرق بیمار است نباید به سراغ آنها برویم.



بیشترین تجاوز، تجاوز آبرو است



حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه بیشترین تجاوز، تجاوز به آبرو است، اضافه کرد: امروزه حتی یک حکم مشخصی برای آنها نداریم.