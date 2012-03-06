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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۹

واعظی:

100 هزار قطعه ماهی در دریاچه شورابیل رها شد

100 هزار قطعه ماهی در دریاچه شورابیل رها شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از رها سازی 100 هزار قطعه ماهی با وزن متوسط 20 گرم در دریاچه شورابیل توسط بخش خصوصی خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، میرآرمان  واعظی قبل از ظهر سه شنبه در بازدید از استخرهای پرورش ماهی در سطح استان، عنوان کرد: اولین سری محموله انواع بچه ماهی با هدف برنامه ریزی تولید در سال 91 در منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی استان و به منظور بهره برداری مناسب برای تولید انواع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی، به این دریاچه رها سازی شد.

 وی بچه ماهیان؛ فیتوفاگ، کپور معمولی، آمور و بیگ هد را از جمله انواع ماهیهای رها سازی شده برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت و شرایط دریاچه شورابیل این نوع بچه ماهیها برای تولید گوشت سفید و صید تفریحی مناسب هستند.

این مسئول از رها سازی بیش از پنج میلیون قطعه انواع ماهی، در استخرهای استان خبر داد و پیش بینی کرد: بالای سه هزار و 500 تن انواع ماهیان گرم آبی و سرد آبی در سال 91 در استان تولید شود.

مدیر امور شیلات اردبیل همچنین از غیرمجاز بودن تولید و تکثیر ماهی قرمز خبر داد و تصریح کرد: این موجودات آبزی می توانند عامل بسیاری از بیماری ها بویژه بیماری  پوستی شوند.

واعظی از شهروندان خواست قبل از استفاده از این ماهیها آنها را مدتی در نمک پنج درصد ضدعفونی و از تماس دست به صورت مستقیم خودداری کنند.

 

کد مطلب 1552872

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