برای رشد و توسعه دامغان از تمام توان بهره خواهم گرفت

عبدالرحمان رستمیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در دامغان افزود: دامغان نیاز به رشد و توسعه دارد و برای رفع عقب ماندگی این شهرستان بیش از گذشته باید تلاش کرد.

وی یادآور شد: به پاس حضور و مشارکت مردم شهرستان دامغان در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 12 اسفند باید پاسخ خوبی را به مردم داد که تلاش و کمک به مردم دامغان و رشد و توسعه این شهرستان بهترین کار خواهد بود.

منتخب مردم دامغان در مجلس نهم ضمن تاکید بر اینکه، در خدمت به مردم هیچ کوتاهی صورت نخواهد شد، اضافه کرد: انتخابات یک رقابت برای خدمت به مردم بود و حال که انتخابات به پایان رسیده باید آمادگی کامل را برای خدمت صادقانه و بی منت به مردم بکار گرفت.

وی ضمن تاکید بر رفتار صادقانه، خاطرنشان کرد: باید با مردم صادقانه حرف زد و هر اقدام و تلاشی که در این شهرستان صورت می گیرد را به اطلاع مردم رساند.

رستمیان همچنین اظهار داشت: از فکر و نظرات مردم در بخش های مختلف استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در جهت رشد و بالندگی شهرستان دامغان از هیچ کوششی کوتاهی نخواهد کرد، افزود: امیدواریم با دعای خیر مردم بتوانم در اعتلای کشور و شهرستان دامغان موفق باشم.

منتخب مردم دامغان در مجلس نهم گفت: برای موفقیت در انجام کارهای خود نیاز به همراهی و همکاری مردم شهیدپرور دامغان دارم و امید آن است که با کمک همدیگر به موفقیت های خوبی دست پیدا کنیم.

عبدالرحمان رستمیان در انتخابات مجلس نهم با کسب 16 هزار و974 رای از مجموع 50 هزار و 70 رای ماخوذه به عنوان نماینده مردم دامغان به بهارستان راه یافت.