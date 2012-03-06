دومین المپیاد ورزشی طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت کرمانشاه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این المپیاد که با حضور 100 ورزشکار طلبه در قالب 8 تیم از شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و سرپل ذهاب به میزبانی روانسر و در سالن ورزشی دو هزار نفری بصیرت این شهرستان برگزار شد ورزشکارن در چهار رشته فوتسال، دو ومیدانی، تنیس روی میز و شنا با هم به رقابت پرداختند.

در رشته فوتسال مدارس علوم دینی امام خمینی (ره)جوانرود، امام شافعی(رض) روانسر و مولوی تایجوزی جوانرود مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته دو و میدانی تیمهای مدارس علوم دینی مولوی تایجوزی جوانرود، امام محمدغزالی پاوه و حسینی برزنجی ریجاب به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رشته تنیس روی میز مدرسه علوم دینی امام محمد غزالی پاوه مقام اول، مدرسه علوم دینی خانقاه پاوه مقام دوم و مدرسه علوم دینی امام شافعی روانسر مقام سوم را کسب کرد.

در رشته شنا مدرسه علوم دینی امام شافعی(رض) روانسر مقام اول، مدرسه علوم دینی امام خمینی (ره) جوانرود و مدرسه علوم دینی علامه ماموستای نودشه مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت نیز با بیان اینکه شرکت طلاب در این دوره از المپیاد رشد 150 درصدی داشته است گفت: جوان اسلامی باید ورزشکار باشد و تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی است.

حجت الاسلام کرمی افزود: اگر طلاب اهل سنت استان در مسابقات ورزشی کشوری ویژه طلاب مقام اول را از آن خود کنند به سفر عمره مفرده اعزام خواهند شد.

امام جمعه روانسر نیز گفت: هدف نهایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام تامین سلامت ،بهداشت بدن ،تقویت و رشد آن و در نتیجه حرکت بسوی کمال است .

ملا عبدالله غفوری با تاکید بر تهذیب نفس و پرورش جسمی سالم افزود: ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم را در انسان تقویت می کند و در اسلام به مومنان قوی زیستن و با نشاط بودن و برخوردار شدن از سلامتی تن توصیه می شود.