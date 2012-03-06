498 پایگاه در کهگیلویه و بویراحمد آماده جمع ‌آوری کمکهای مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 76 پایگاه ثابت، 58 پایگاه سیار و 311 پایگاه نیز در سطح مدارس استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار این استان است.

وی اظهار داشت: این جشن با همکاری اداره‌ کل آموزش و پرورش، صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج و فدراسیون ورزش‌های همگانی پنج‌ شنبه برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از طرف نیروی مقاومت بسیج نیز 53 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی تدارک دیده شد.

فرهادی بیان داشت: امید است مردم نوع ‌دوست این استان با مشارکت پر رنگ در این جشن بزرگ، بخشی از نیازهای افراد محروم و نیازمند را برطرف کنند.

وی یادآور شد: روز پنجشنبه پایگاه‌های ثابت و سیار در سراسر استان فعال می‌شوند و برنامه‌های دیگری هم در سطح مدارس و میعادگا‌ههای نماز جمعه از سوی امداد گران برگزار خواهد شد.