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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

فرهادی خبر داد:

498 پایگاه در کهگیلویه و بویراحمد آماده جمع ‌آوری کمکهای مردمی است

498 پایگاه در کهگیلویه و بویراحمد آماده جمع ‌آوری کمکهای مردمی است

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با شروع هفته احسان و نیکوکاری در استان 498 پایگاه ثابت و سیار آماده جمع ‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 76 پایگاه ثابت، 58 پایگاه سیار و 311 پایگاه نیز در سطح مدارس استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار این استان است.

وی اظهار داشت: این جشن با همکاری اداره‌ کل آموزش و پرورش، صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج و فدراسیون ورزش‌های همگانی پنج‌ شنبه برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از طرف نیروی مقاومت بسیج نیز 53 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی تدارک دیده شد.

فرهادی بیان داشت: امید است مردم نوع ‌دوست این استان با مشارکت پر رنگ در این جشن بزرگ، بخشی از نیازهای افراد محروم و نیازمند را برطرف کنند.

وی یادآور شد: روز پنجشنبه پایگاه‌های ثابت و سیار در سراسر استان فعال می‌شوند و برنامه‌های دیگری هم در سطح مدارس و میعادگا‌ههای نماز جمعه از سوی امداد گران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1553277

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