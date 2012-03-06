بدون اعمال نظرات شهروندان میادین و بازارهای تهران داوم ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این که بازارهای تحت مدیریت شهرداری تهران باید به نظرات و ایده های شهروندان توجه کنند زیرا فلسفه وجود این بازارها خدمت به شهروندان است گفت : ارائه خدمات و کالا بدون توجه به نظر شهروندان معنایی ندارد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران با استقبال از فراخوان برترین ایده های شهروندان خاطر نشان کرد: به طور سازمان یافته و دوره ای سالانه سه بار نظرسنجی می کنیم تا مبنای کار ما شود.

صفایی با ابراز امیدواری از اینکه سهمی از ایده هایی که شهروندان در جشنواره بام ارائه می کنند پیرامون مسائل بازارهای میوه و تره بار باشد به صندوق های پیشنهادات موجود در میادین میوه و تره بار اشاره کرد و گفت: بازرسانی برای دریافت نظرات شهروندان وجود دارند تا در این بخش حداکثر استفاده از نظرات شهروندان صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان ما سازمانی خدماتی است، افزود: بدون ایده های شهروندان نمی توان به اداره موفق این سازمان پرداخت.

همچنین دبیر جشنواره برترین ایده‌های محلی از تمدید مهلت شهروندان برای شرکت در جشنواره «بام» با هدف بهره‌مندی بیشتر مدیریت شهری از ایده‌ها و ابتکارهای شهروندان در حل مسایل و معضلات محلی و اداره امور شهر خبر داد.

حمیدرضا سلیمانی با اعلام خبر فوق، گفت: در پی استقبال شهروندان تهرانی از جشنواره بام برگزارکنندگان جشنواره تصمیم گرفتند تا ضمن تمدید مهلت فراخوان تا پایان فروردین 1391 ایده‌ها و نوآوری‌های خلاقانه شهروندان در قبال مسایل مختلف محله‌ها را اخذ و در رقابتی شهری، برترین ایده‌ها را که در قالب برنامه‌های عملیاتی تهیه شده انتخاب و به مرحله اجرا گذارند.

