اعطای نشان به 4 شخصیت علمی/ تقدیر از 40 استاد پژوهشگر

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای اصل 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به ماده 20 آیین نامه اعطای نشان های دولتی به منظور قدرشناسی از فرهیختگان و نخبگان برجسته کشور، به 4 نفر از شخصیت های علمی و هنری کشور نشان ملی اعطا شد.

علاوه بر این از استادان برگزیده دانشگاه ها در حوزه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی و پزشکی تقدیر به عمل آمد.



اعطای نشانهای علمی



نشان درجه یک پژوهش: آیت الله سید علی اکبر قرشی/ به پاس صرف بیش از 50 سال از عمر خود در تدریس و تفسیر قرآن کریم و تالیف کتب متعدد در حوزه دین



نشان درجه یک دانش: اسماعیل یزدی/متخصص آسیب شناسی و جراحی دهان، فک و صورت ، به پاس حدود 5 دهه تلاش علمی



نشان درجه یک فرهنگ و هنر: سید عبدالمجید کیانی هندی/بیش از 30 سال تلاش برای تعالی هنر



نشان درجه دو پژوهش: دکتر عادل آذر/به پاس خدمات علمی و پژوهشی



معرفی اساتید پژوهشگر دانشگاهها



در این مراسم همچنین برای اولین بار از 40 نفر از برگزیدگان جشنواره ملی علامه طباطبایی با اهدای لوح از سوی احمدی نژاد تقدیر به عمل آمد.



گروه علوم انسانی

مهدی محقق

کریم مجتهدی

لطف اله یارمحمدی

رضا داوری اردکانی

فرامرز رفیع پور

غلامرضا اعوانی

سید مهدی الوانی

صادق آیینه وند

فرهاد رحمانی نیا



گروه علوم پایه

حسن ابراهیم زاده معبود

مهدی بهزاد، سید عباداله محمودیان

مجتبی شمسی پور

علی اکبر موسوی موحدی

احمد شعبانی

افسانه صفوی

محمد مهدی



گروه کشاورزی

کرامت اله ایزدپناه

مرتضی خوشخوی زهتاب

عزت اله کرمی



گروه فنی مهندسی

مصطفی سهراب پور

محمود یعقوبی

علی کاوه، علی اکبر رمضانیانپور

مهدی باریکانی

جواد فیض

علی مقداری

سیامک نجاریان

امیر رضا خویی



گروه پزشکی

عباس شفیعی

محمد رضا زرین دست

فریدون عزیزی

علی اکبر ولایتی

ناصر سیم فروش

احمد رضا دهپور

رضا ملک زاده

حسین نجم آبادی

باقر لاریجانی

ایرج نبی پور

محمد عبدالهی