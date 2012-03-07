برنامه کامل دیدارهای تیم ملی ایران اعلام شد/ 12 بازی تا رسیدن به برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طبق آخرین رده بندی فیفا، در قرعه کشی روز جمعه نوزدهم اسفندماه در کوالالامپور مالزی، تیم‌ها در دو گروه 5 تیمی تقسیم می‌شوند که به این ترتیب دو تیم برتر آسیا یعنی استرالیا و کره جنوبی در سید یک و سرگروه قرار می‌گیرند، تیم‌های سوم و چهارم آسیا یعنی ژاپن و ایران به عنوان سید 2، ازبکستان و عراق در سید 3، اردن و قطر در سید 4 و عمان و لبنان در سید 5 قرار می‌گیرند و این بدان معناست که ایران و ژاپن با هم همگروه نخواهند شد.

در پایان مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی دو تیم اول هر گروه به طور مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده و تیم برتر پلی‌آف قاره آسیا (برنده مصاف تیم‌های سوم دو گروه) در یک دیدار پلی‌آف دیگر برای راهیابی به جام جهانی با نماینده آمریکای جنوبی بازی خواهد کرد.

با توجه به اینکه تاریخ بازی‌های مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی و نحوه میزبانی قطعی شده است و تنها همه چیز منوط به برگزاری قرعه کشی روز جمعه برای مشخص شدن حریفان تیم ملی ایران خواهد بود، برنامه دیدارهای احتمالی تیم ملی با حریفان به شرح زیر است:

دیدارهای دور رفت:

یکشنبه - 14/03/91

* (ازبکستان یا عراق) - ایران

جمعه - 19/03/91

* تیم ملی ایران در این روز استراحت دارد

سه‌شنبه - 23/03/91

* ایران - (اردن یا قطر)

سه‌شنبه - 21/06/91

* (عمان یا لبنان) - ایران

سه‌شنبه - 25/07/91

* ایران - (استرالیا یا کره‌جنوبی)

دیدارهای دور برگشت:

چهارشنبه - 24/08/91

* ایران - (ازبکستان یا عراق)

سه‌شنبه - 06/01/92

* تیم ملی ایران در این روز استراحت دارد

سه‌شنبه - 14/03/92

* (اردن یا قطر) - ایران

سه‌شنبه - 21/03/92

* ایران - (عمان یا لبنان)

سه‌شنبه - 28/03/92

* (استرالیا یا کره‌جنوبی) - ایران

دیدار رفت پلی‌آف:

جمعه - 15/06/92

* تیم سوم گروه اول میزبان این بازی است

دیدار برگشت پلی‌آف:

سه‌شنبه - 19/06/92

* تیم سوم گروه دوم میزبان این بازی است

دیدار رفت برنده پلی‌آف آسیا با نماینده آمریکای جنوبی:

سه‌شنبه - 23/07/92

* تیم آسیایی میزبان این مسابقه است

دیدار برگشت برنده پلی‌آف آسیا با نماینده آمریکای جنوبی:

سه‌شنبه - 28/08/92

* تیم آمریکای جنوبی میزبان این مسابقه است