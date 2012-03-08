کارخانجات آلومینیوم هرمزگان در کما/ علاج مشکلات خصوصی سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سال 88 پس از افتتاح کارخانه تولید آلومینیوم هرمزآل در کنار مجتمع آلومینیوم المهدی به دست رئیس جمهور خبرگزاری مهر در گزارش "بندرعباس قطب تولید پرطرفدارترین فلز قرن/ هرمزآل آخر راه نیست" به ابعاد مختلف رقابتی کشورهای همسایه و صادرکنندگان بزرگ قاره کهن آسیا پرداخت و خواستار آن شد تا مسئولان پس از افتتاح، کارخانجات آلومینیوم المهدی و هرمز آل را به حال خود رها نکنند و با برنامه ریزی مدون این کارخانجات را به ظرفیت تولید واقعی برسانند نه انکه امروز شاهد آن هستیم که این کارخانجات به جای سوددهی به دلیل سیاستگذاری های اشتباه اقتصادی دولت در ورطه بدهی ها دست به گریبان هستند و نتوانسته اند پاسخگوی تقاضاهای داخل کشور باشند.

آلومینیوم به عنوان محصولی استراتژیک از فلزهای محبوب در دنیا محسوب می شود. کاربردهای آلومینیوم دارای ابعاد مختلفی است به گونه ای که از این فلز از صنایع نظامی گرفته تا حتی در ظروف آشپزخانه استفاده می شود.

فلز آلومینیوم به علت ابعاد مختلف مصرفی پس از آهن دومین فلز محبوب دنیا محسوب می شود و پس از کشف این فلز تولید آن در مناطق مختلف دنیا رشد بسزایی به خود گرفت.

در ایران نیز تولید این فلز از سال 1351 با تاسیس شرکت آلومینیوم ایران در اراک آغاز شد و پس از انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز دوران سازندگی در کشور عملیات احداث شرکت آلومینیوم المهدی در زمینی به مساحت 270 هکتار در غرب بندرعباس و با هدفگذاری 220 هزار تن آلومینیوم در سال آغاز شد.

مراحل مختلف افتتاح شرکت آلومینیوم المهدی از سال 76 آغاز شد و در نهایت در اردیبهشت سال 84 با افتتاح کامل فاز نخست این شرکت ظرفیت اسمی تولید آن به 110 هزار تن در سال رسید.

فعالیت تنها 40 درصد ظرفیت

دیگر شرکت تولید آلومینیوم در ایران یعنی هرمزآل نیز در دولت نهم با ظرفیت تولید 147 هزار تن در سال به بهره برداری رسید تا استان هرمزگان به با تولید 60 درصد آلومینیوم کشور به قطب تولید این فلز بسیار مهم در کشور تبدیل شود.

اما میزان تولید واقعی آلومینیوم در شرکتهای آلومینیوم موجود در هرمزگان هنوز به ظرفیت اسمی تعریف شده برای این شرکتها نرسیده به گونه ای که تولید شرکت هرمزآل طی سال جاری حداقل 40 هزار تن بوده است.

وضعیت نامشخص بسته های حمایتی صنایع

پس از هدفمندی یارانه ها به نظر می رسد به علت عدم پرداخت مبالغ بسته های حمایتی برای واحدهای تولیدی همچون شرکتهای آلومینیوم، واحدهای تولید آلومینیوم در هرمزگان تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته اند و درآمد حاصل از فروش آنها نمی تواند جوابگوی هزینه های تولید باشد.

افزایش هزینه های برق را می توان یکی از مشکلات اساسی شرکتهای تولید آلومینیوم در هرمزگان به خصوص کارخانه آلومینیوم المهدی نام برد. پس از هدفمندی یارانه ها هزینه های برق شرکت آلومینیوم المهدی به شکل سرسام آوری افزایش یافته به گونه ای که این شرکت هم اکنون نزدیک به 260 میلیارد تومان به وزارت نیرو بابت هزینه برق بدهکار است.

علی اکبر گلکار مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: میزان مصرف برق در کارخانجات تولید آلومینیوم بسیار زیاد است و به همین علت باید الگوی مصرف در کارخانجاتی همچون آلومینیوم با دیگر الگوهای مصرف متفاوت باشد.

وی ادامه داد: نیمی از بدهی برق شرکت آلومینیوم المهدی جرائم مصرف زیاد برق محسوب می شود که ما محاسبه هزینه برق خود بر اساس الگوی مصرف فعلی وزارت نیرو را قبول نداریم و معتقدیم براساس استانداردها از الگوی مصرف تجاوز نکرده ایم و نباید جریمه شویم.

گلکار در ادامه با اشاره به زیان ده بودن صنعت آلومینیوم در کشور، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شرکتهای آلومینیوم برخلاف شرکتهایی همچون فولاد از یارانه بسیار خوبی برخوردار نیستند و هزینه های بسیار بالای تولید موجب زیان ده شدن صنعت آلومینیوم شده است.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی افزود: در حالی ظرفیت تولید آلومینیوم در کشوری همچون امارات به بیش از یک میلیون تن در سال رسیده است اما شرکتهای ایرانی در مجموع طی یک سال 260 هزار تن آلومینیوم تولید می کنند که این رقم باید با رفع مشکلات افزایش پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به مشکل کمبود پودر آلومینا در کشور، بیان داشت: پودر آلومینا ماده اصلی تولید آلومینیوم محسوب می شود و در کشورمان تنها یک کارخانه تولید آلومینا در جاجرم با ظرفیت تولید 230 هزار تن در سال وجود دارد که این میزان آلومینا می تواند تنها جوابگوی، آلومینیوم تولیدی در شرکت آلومینیوم المهدی باشد و برای تولید آلومینیوم در کارخانجات اراک و هرمزآل مجبور به وارد کردن پودر آلومینا هستیم.

گلکار آلومینیوم را فلزی اقتصادی دانست و عنوان کرد: فلز آلومینیوم دارای ارزشهای اقتصادی نهفته ای است که اگر بتوانیم قیمت آن را به درستی تنظیم کنیم می تواند درآمدزایی مناسبی داشته باشد اما در حال حاضر قیمت آلومینیوم به علت شرایط بازار دچار نوساناتی شده که خیلی برای تولیدکنندگان آن مناسب نیست.

عدم صادرات آلومینیوم/تولید تنها نیاز داخل را تامین می کند

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی در خصوص شرایط صادرات آلومینیوم در کشور گفت: با وجود اینکه کشورهای بسیار زیادی متقاضی خرید آلومینیوم هستند اما در حال حاضر آلومینیوم تولیدی در کشور تنها پاسخگوی نیاز داخل است و در صورت فراهم شدن شرایط و افزایش تولید، صادرات آلومینیوم می تواند سود مناسبی را برای کارخانجات آلومینیوم داشته باشد.

خصوصی سازی شرکتهای دولتی تولید آلومینیوم می تواند یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش مشکلات این بخش و همچنین فراهم شدن شرایطی برای ایجاد کارخانجات جدید و افزایش تولید باشد.

گلکار در این خصوص بیان داشت: اگر کارخانجات تولید آلومینیوم به بخش خصوصی واگذار شوند، این بخش می تواند با جذب سرمایه های بسیار بیشتر تکنولوژی جدید تولید آلومینیوم را در کشور ایجاد کند و موجب رونق صنعت آلومینیوم شود.

وی افزود: در حال حاضر شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزآل در میان شرکتهای مشمول واگذاری قرار گرفته اند و باید دولت با یک قیمت گذاری مناسب شرایطی را برای جذب بخش خصوصی به سوی این صنعت فراهم کند.

اما طی ماههای اخیز مدیریت شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزآل یکسان شده و قرار است در آینده نزدیک این دو شرکت به طور کامل با یکدیگر ادغام شوند.

گلکار که به صورت همزمان مدیریت این دو شرکت را برعهده دارد با تاکید بر لزوم ادغام دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل، اظهار داشت: در حال حاضر این دو واحد تولیدی از لحاظ مدیریتی با یکدیگر ادغام شده اند و تصمیمات مشترکی برای هر دو اتخاذ می شود که این مسئله موجب از بین رفتن بسیاری از موازی کاری ها شده است.

وی عنوان کرد: اما از لحاظ حقوقی و مالی این دو واحد هنوز مجزا هستند که باید هرچه سریعتر از این نظر نیز ادغام شوند چون ادغام مدیریتی دو شرکت 30 میلیارد تومان صرفه جویی مالی به همراه داشته و در صورت ادغام کامل شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان تولید آلومینیوم در شرکتهای آلومینیوم المهدی و هرمزآل، بیان داشت: تمام برنامه ریزی های ما برای رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید صورت گرفته است اما به اصلی ترین مشکل ما در راه رسیدن به این هدف عدم برخورداری از برق پایدار و مطمئن برای تولید بسیار زیادی آلومینیوم است.

گلکار اضافه کرد: برای رفع مشکل برق پایدار و مطمئن کارخانجات آلومینیوم در هرمزگان برنامه ای برای احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی در غرب بندرعباس طراحی کرده ایم اما متاسفانه به علت مشکل کمبود نقدینگی و عدم توانایی مالی در کارخانجات آلومینیوم هرمزگان برای ساخت این نیروگاه به جذب سرمایه های بخش خصوصی نیاز داریم.

همان طور که در این گزارش به آن اشاره شد عدم پرداخت یارانه مناسب، عدم خصوصی سازی و همچنین عدم برخورداری از برق مطمئن و پایدار از جمله مشکلات اساسی کارخانجات آلومینیوم در هرمزگان هستند که با رفع آنها می توان آینده روشنی را برای صنعت آلومینیوم در هرمزگان متصور شد.

باید توجه داشت که کارخانجات آلومینیوم هرمزگان توانسته اند برای بسیاری از جوانان هرمزگانی اشتغال ایجاد کنند و به علت اهمیت اقتصادی آنها برای استان هرمزگان و همچنین اقتصاد کشور باید در شرایط فعالی تحت حمایت بیشتری قرار بگیرند.